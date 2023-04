Hernán Piquín recreará en Comodoro la vida de Freddie Mercury

“The show must go on” es una emblemática canción del grupo Queen inmortalizada en la voz de su cantante Freddie Mercury. Y también es el nombre del nuevo espectáculo que el reconocido bailarín Hernán Piquín presentará en Comodoro Rivadavia. El artista llegará el domingo 14 de mayo, desde las 20, al escenario del Teatro María Auxiliadora con la coordinación de “CDM Producciones Patagónicas”.

El libro de Sergio Marcos, la dirección coreográfica de Laura Cattalini (“La Catta”), los arreglos musicales del director Gerardo Gardelín y diez bailarines de excelencia han logrado revivir la apasionante vida artística de Freddie Mercury .

“Es un show distinto al ‘Freddy’ que se presentó hace diez. Si bien se hace referencia al líder de ‘Queen’, tiene otra mirada, otro libreto, vestuario, coreografías nuevas e imágenes”, se especificó sobre “El show debe continuar”.

Así, a través de la danza, Piquín recrea el camino a la fama de Freddie Mercury, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación: todos se verán plasmados en este espectáculo con una impactante puesta contado a través de 22 canciones de la icónica banda y sus interpretaciones como solista.

La propuesta artística de “El show debe continuar” repasa temas musicales como “Who wants to live for ever”, “A kind of magic”, “Innuendo”, “Somebody to love”, “We are the champions”, “Under presure”, “To much love kill you”, “I want you break free”, “Love of my life”, “Living on my own”, “Killer Queen”, “Bohemian Rapsody”, “Save me, dont stop me now”, “In my defense”, “Another one bits the dust”, “Barcelona” y, obviamente, “Show must go on”.

Sobre el escenario, Hernán Piquín desplegará toda su destreza de la danza y el público sin dudas podrá disfrutarlo.

“¿Para qué estamos viviendo?”, “¿Alguien sabe qué estamos buscando?”, “¿Hay alguien que aún aguante?” preguntaba Freddie Mercury desde la letra de esa emblemática canción. Y agregaba: “Mi maquillaje se puede estar descamando/ pero mi sonrisa todavía permanece”.

“Hoy más que nunca el Show debe continuar: el arte está vivo”. Es con este convencimiento que Hernán Piquín vuelve a los escenarios para recorrer a través de la danza la vida del genial cantante y traerla a Comodoro Rivadavia.