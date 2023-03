Homenaje a Osvaldo Bayer

Al referirse a esta personalidad que falleciera hace pocos años, la mandataria dijo que “Osvaldo Bayer recogió la historia colectiva que está muy dentro de los santacruceños”.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Nadia Astrada, expresó que “venimos con un trabajo y recorrido de familiares que para muchos es la primera vez que se encuentran entre sí y que aúnan su lucha en dos épocas distintas, pero con un hilo en común para lograr justicia”.

Por su parte, Esteban Bayer, hijo del historiador resaltó que “cada persona con la que me encuentro siempre me dice que tiene alguna anécdota, porque lo vio o lo escucho en alguna escuela. Siempre me expresan que Osvaldo nos devolvió parte de nuestra identidad histórica al escribir lo que sucedió hace 100 años”.

Vale señalar que el monumento está representado por una imagen en relieve y se constituye en el portal de ingreso a la capital provincial con una leyenda que dice ““Bienvenidxs, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”.