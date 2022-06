Homero Pettinato reveló las amenazas que recibe Felipe

Homero Pettinato, en su ciclo radial en Vorterix, Queridos humanos, se refirió al caso de Leo Blanco, el imitador de Michael Jackson que aseguró ser agredido al ser confundido con Felipe Pettinato.

“Como ustedes saben, utilizo este programa porque es el mío, el nuestro, el que creamos nosotros para hablar de este tema y no con los programas de espectáculos y demás. No me voy a referir a la salud de mi hermano, ni a la tragedia que sucedió, sí a las consecuencias directas del circo mediático, que yo ya les había marcado su peligrosidad y su responsabilidad”, comenzó diciendo Homero en el inicio de su ciclo radial.

“Otro imitador de Michael Jackson, un chico que se llama Leo Blanco, que trabaja muchísimo, es una re persona que lo conocimos un montón de veces y compartió un montón con Felipe, siempre se rieron de sus parecidos y demás, fue agredido físicamente no por una, por muchas personas por parecerse a Felipe Pettinato”, sumó el hijo mayor de Roberto Pettinato.

Y agregó: "¿Y qué sucede? No hay ninguna razón para agredir a mi hermano al día de hoy", siguió Homero, que luego se refirió a la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo por consecuencia del incendio en el departamento de Felipe, ocurrido a mediados del mes de mayo.

"Mi hermano es un damnificado del accidente que tuvo y perdió a su amigo, a quien intentó salvar desesperadamente y no pudo. Y ya los testigos dijeron esto", afirmó el conductor radial.

"Sin embargo, ustedes, y ya saben a quien les hablo, les vende mucho hacerlo quedar como un asesino”, aseguró y siguió apuntándole a la prensa: "Construyen todo, inventan, mienten, muestran papeles que no son, dicen que tienen contactos que no tienen, etcétera, para inventar datos que incitan a la violencia contra mi hermano, contra un paciente psiquiátrico, que obviamente está internado y va a estar un montón de tiempo, pero que es damnificado y que vio morir a su amigo”.

“Están generando una violencia contra alguien que está viviendo una tragedia. Además de que es violento para con la familia de la víctima hacerle creer que fue asesinada, casi irrefutablemente porque lo construyen de una manera que es insólita, entonces tienen que parar. A mi hermano lo van a matar cuando salga de la clínica, hay que le pone en su Instagram ´estoy esperando que salgas para prenderte fuego yo a vos´”, reveló.

“Felipe es un damnificado del hecho, ni siquiera se le pudo tomar declaración testimonial todavía y ustedes siguen titulando ´el cuerpo estaba roseado con alcohol´ ¿qué carajo les pasa por la cabeza? ¿no se dan cuenta con lo que están jugando?", se preguntó Homero.

Y concluyó: "Y esto que le sucedió ayer a Leo Blanco, le va a suceder durante años a mi hermano, sin importar lo que diga la causa ni el juez ni el fiscal, ya no importa nada. Al público le va a quedar en la cabeza un asesino de sangre fría que se la lleva de arriba por ser hijo de famoso. Es el villano que ustedes construyeron. Es una locura y dense cuenta que la irresponsabilidad comunicacional genera una violencia desmedida".

Fuente: Clarín