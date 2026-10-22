Hope: el primer impacto

En el marco del CineClub, el viernes 23 de octubre se exhibe el thriller de ciencia ficción y acción del guionista y director Na Hong-Jin que tuvo su estreno mundial en la edición 2026 del Festival de Cannes, convirtiéndose en un impresionante suceso.

En la remota aldea surcoreana de Hope Harbor, el jefe de policía Bum-seok y la oficial Sung-ae son llamados para encontrar a una criatura misteriosa que ha causado estragos en la aldea. En el bosque cercano varios cazadores, entre ellos Sung-ki, se disponen a rastrear a la bestia, pero acaban convertidos en presas en su lugar. No todo es lo que parece, porque las apariencias pueden ser engañosas. Lo que comienza como ignorancia, va sembrando la semilla del desastre, escalando de conflicto humano a tragedia cósmica. El reparto incluye a Michael Fassbender y Alicia Vikander interpretando a extraterrestres.

Mucho se había hablado de esta película antes su presentación en la competición oficial de Cannes. Y aunque los críticos cuestionaban si tenía nivel para competir por la Palma de Oro, estuvieron de acuerdo en que es puro y divertido entretenimiento. Una película que evoluciona del thriller a la ciencia ficción pasando por la comedia con una historia que se desarrolla en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Corea del Norte, donde comienza a haber destrozos, lo que obliga a la población a defenderse sin saber realmente quién o quiénes son los responsables. El filme está protagonizado por Hwang Jung-Min, o Zo In-Sung y Hoyeon, quienes debutan en el cine tras el éxito alcanzado en “El Juego del Calamar”. Por su parte, Fassbender y Vikander aceptaron inmediatamente la propuesta del realizador coreano.

La actriz sueca ha contado que se enamoró del cine asiático en su primera participación en el Festival de Busán, cuando tenía 21 años. Luego vio la película anterior de Na, “The Wailing” (2016) y quedó “absolutamente impresionada”. Intentó trabajar con Na pero el proyecto no salió adelante hasta que un día él la contactó y le dijo: “Tengo unos extraterrestres”. “Me intrigó y dije que sí sin pensarlo dos veces. Es un verdadero visionario”. Fassbender ha añadido: “Alicia me dijo que lo hiciera”. Lo mismo que le pasó a Taylor Russell, quien también fue convencida para unirse a la película. “Lo interesante en el trabajo de Na es que nunca sabes lo que va a seguir”, ha dicho Fassbender. “Mezcla los géneros y pasa de ser una comedia de ciencia ficción a convertirse de repente en algo muy real. Fue una experiencia cinematográfica excepcional”.

Vikander y Fassbender tuvieron que aprender un idioma nuevo, el cual fue desarrollado por dos lingüistas en base al mongol antiguo. Hoyeon, por su parte aseguró que se lo ha pasado muy bien en su primer trabajo en el cine: “Tenía un poco de miedo al comienzo, pero el director preparó muy bien el rodaje y tuve cinco, seis meses para aprender a usar armas y conducir como había que hacerlo. Y en el momento del rodaje pude disfrutar del ambiente”. Unos actores que fueron el corazón del proyecto. “Sin ellos no podría haberlo hecho”, reconoció Na, que explicó que para él es una película muy contemporánea, en la que se ven reflejados todos los problemas de hoy en día, las guerras, las diferencias sociales o las dudas sobre lo que hay en el universo.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 23 de octubre):

18:45 Hs. HOPE; EL PRIMER IMPACTO (2D subtitulada)

Título original: Hopeu ()

Género: Ciencia ficción

Origen: Corea del Sur

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 2 horas 37 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Na Hong-Jin

Producción: Na Hong-Jin, Saemi Kim, Saerom Kim

Música: Michael Abels

Fotografía: Hong Kyung-pyo Montaje: Kim Sun-min

Reparto:

Hwang Jung-Min (Bum-seok), Hoyeon (Sung-ae), Zo In-Sung (Sung-ki), Alicia Vikander (J’aur), Michael Fassbender (Ma’veyyo), Taylor Russell (Ai'dovor), Cameron Britton (Va'migere), Eum Moon-suk (Yang-bae), Lee Sang-hee (Ahn Nak-yeon), Im Hyun-sik (Sr. Hae-sul)