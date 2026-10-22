¿Querés se mi hijo?

Lucía, de 42 años, descubre que su novio, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Con el corazón roto y sin trabajo, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de cero, pero descubre que su nuevo vecino, Javier, es un mujeriego y fiestero de 22 años que no la deja descansar. Para conseguir trabajo, Lucía miente en su entrevista laboral: asegura ser una mujer de familia y tener un hijo de 22 años. Pero en la última prueba para ser contratada debe participar en un family day junto a directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, Lucía le propone un trato a Javier: él se hará pasar por su hijo. A cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera. Pero en medio de tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos.

La película marca el debut cinematográfico de Nara y Bernasconi, quienes dan sus primeros pasos en la pantalla grande. “Con un poco de miedo, pero contento”, dice Bernasconio. “Ya estábamos con ganas de estrenar esta peli, que nos tiene muy emocionados desde el primer momento que arrancamos a grabar. Es una historia muy linda, con un elenco espectacular”. El estreno también lo llevó a tomar dimensión de lo que significa llegar por primera vez al cine. “Es una locura”, ha reconocido el actor tras haber visto la película en una sala, describiendo la experiencia como un momento impactante. También habló del cambio en su manera de mirar su propio trabajo y de cómo aprendió a dejar atrás la autocrítica excesiva. “Aprendí a ser bueno. Creo que aprendí a verlo desde afuera, como lo ve la gente o como cuando yo veo a otro. Uno no es tan crítico con los detalles y ahí me solté un poco más”, explicó.

Sobre su compañera, Bernasconi destaca la conexión que construyeron durante el rodaje y reconoce que le sorprendió su sencillez. “Uno escucha Wanda Nara y se imagina todo un mundo muy distinto al propio, por todo lo que la rodea, lógicamente. Pero me encontré con una persona súper simple, bastante de mi estilo, tranqui y de perfil bajo”. La diferencia de edad entre los protagonistas es uno de los ejes de la película. Para Nara, el conflicto también expone el doble estándar con el que la sociedad juzga las relaciones amorosas, especialmente cuando es una mujer quien elige a una pareja más joven. “A las mujeres nos cuestionan muchas cosas que a los hombres no, y una mujer con un hombre más joven es señalada. Un hombre más grande con una mujer más joven... Nadie dice nada”.

En el caso de Lucía, esa diferencia también se traduce en distintas costumbres, expectativas y proyectos de vida. “Para Lucía es una dificultad muy grande. La diferencia de edad, costumbres diferentes o proyectos que puedan llegar a tener cada uno y sus ideales. Sobre todo, su manera de vivir”, explica la actriz. Para el director Hernán Guerschuny, llevar esta historia al público argentino implicó conservar la premisa original y, al mismo tiempo, construir una película con una identidad propia. “Lo que encontrábamos más interesante es lo disruptivo de la película, que es este concepto fuerte de una mujer que se enamora de un hombre menor”, explicó.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 22, dom 25, lun 26, mar 27 y mie 28 de octubre):

22:00 Hs. ¿QUERÉS SER MI HIJO? (2D castellano)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 23 de octubre):

22:00 Hs. ¿QUERÉS SER MI HIJO? (2D castellano)

Título original: ¿Querés Ser Mi Hijo?

Género: Comedia

Origen: Argentina

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora 38 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Hernán Guerschuny

Guión: Sofía Szelske y Hernán Guerschuny sobre una historia original de Ihtzi Hurtado

Producción: Amazon MGM Studios, Zepelin Studio, Film Suez, Telefé, Cimarrón Cine

Música: Martín Rivero, Federico Mieres

Fotografía: Nicolas Trovato

Protagonistas:

Wanda Nara, Agustin Bernasconi, Jean Pierre Noher, Charo López