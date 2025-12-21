Las víctimas fueron halladas sin vida en su vivienda del barrio San José tras el aviso de una vecina. La fiscalía busca a una joven de 21 años para que declare como testigo clave en la causa.

Horror en San Luis: Asesinaron a una mujer y a su hija de 13 años

Una mujer de 45 años y su hija de 13 fueron encontradas asesinadas a puñaladas en el interior de su vivienda en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. El hecho fue descubierto durante la mañana del sábado, luego de que una vecina alertara a la policía al no lograr comunicarse con las víctimas.

El aviso al sistema de emergencias 911 motivó la intervención del personal de la Comisaría 10°, que se presentó en un domicilio ubicadoen el barrio San José. Al ingresar, los efectivos constataron que ambas personas se encontraban sin vida y presentaban evidentes signos de violencia.

Las víctimas fueron identificadas como Vanesa Zanni y su hija adolescente. Ante la gravedad del hecho, tomó intervención la fiscal de Instrucción N°5, Gisela Milstein, quien dispuso la preservación del lugar y una serie de peritajes destinados a reconstruir las circunstancias del doble homicidio.

De acuerdo con información difundida por medios locales, Zanni había participado del programa “Familia Solidaria”, una iniciativa destinada a alojar de manera transitoria a niños y jóvenes que, por distintas situaciones sociales, familiares o judiciales, no pueden permanecer con sus núcleos de origen.

En ese marco, una vecina aportó un dato que ahora es seguido de cerca por los investigadores: en los días previos al crimen, una joven de 21 años habría estado concurriendo con frecuencia a la vivienda. La policía intenta localizarla para que preste declaración, ya que su testimonio podría resultar determinante.

Fuentes policiales indicaron que esa misma joven había sido denunciada días atrás como desaparecida por su padrastro, aunque posteriormente fue hallada. Actualmente, se desconoce su paradero y se investiga si estaría acompañada por un hombre. Hasta el momento, no se informó la existencia de pruebas que la vinculen directamente con el hecho.

La causa se encuentra bajo estricta reserva. En las próximas horas, la fiscalía continuará con la toma de testimonios a vecinos, el análisis de comunicaciones y el avance de los peritajes a cargo del Departamento de Homicidios. También se aguardan los resultados de las autopsias, que permitirán precisar las causas y el horario de las muertes.