Hubo un tibio pedido de disculpas de Doman por burlarse de pueblos originarios

Fabián Doman hizo un pedido de disculpas público a los pueblos originarios en “Bien de Mañana” (Eltrece), donde se desató la polémica. El conductor habló al inicio del ciclo y fue escueto a la hora de referirse a la situación que lo llevó a ser tendencia en las redes y en diferentes programas.

Tras el repudio y los debates que desató la nota que le hicieron a dos miembros de los pueblos originarios, situación por la que se registraron más de mil denuncias en el Inadi, el conductor se refirió a la polémica.

El discurso de Doman duró un poco más de 50 segundos, donde no habló de racismo, discriminación ni xenofobia, algunas de las acusaciones que recibió de parte del público del programa que vivieron en vivo el incómodo momento. Apenas esgrimió un "a todos quienes se hayan sentido mal les queremos pedir disculpas", con un graph que señalaba que era un momento de "aclaración y disculpas".

El pedido de disculpas de Fabián Doman

Fueron entrevistadas muchas personas en ese móvil, pero hubo dos que se sintieron mal. No hacemos nosotros un programa para incomodar a nadie, de manera tal que a todos aquellos partícipes o no partícipes de ese móvil que se hayan sentido mal o incomunicados les queremos pedir disculpas”, dijo Doman.

“Creo que es lo que corresponde, porque la idea nuestra no es hacer un programa que provoque que nadie se sienta incómodo”, agregó sin hacer mención específica a la pareja que se sintieron ofendidos por él y parte de su equipo de trabajo.

Disculpas poco creíbles tras haber sido denunciados:



Fabián Doman leyó un breve pedido de disculpas a "aquellos que se hayan sentido mal o incomunicados", tras las críticas que recibieron por burlarse y destratar a dos personas de pueblos originarios que viajaban en el subte. pic.twitter.com/h5fH72v3aN — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) August 28, 2023

“Reitero, haya sido partícipe de ese momento o no del programa. Haya estado allí o no en el subterráneo, donde todo sucedió. Creo que correspondía decir esto, además lo quería hacer de entrada para que no haya ningún tipo de especulación”, cerró el periodista y retomó la agenda de temas del día.

La polémica entrevista de Fabián Doman y su equipo a una pareja de pueblos originarios

La pareja de los pueblos originarios viajaba en la línea D del Subte cuando fue abordada por el cronista del programa de Doman. Sin embargo, la entrevista derivó en un desafotunado capítulo de enojo, que más tarde se volvió una cadena de repudios hacia el conductor a quien tildaron de “discriminador” y “burlón”.

La ola de repudios en las redes sociales derivó a una reacción del Inadi y la Defensoría del Público, que advirtieron que el reportaje de Domán resultó “banalizador” y reclamaron “un trato respetuoso y sin distinciones para aportar al diálogo intercultural y plural en el país”.

Los entrevistados, a su turno, afirmaron que las preguntas que se les hicieron tuvieron un “tono peyorativo y discriminatorio” y que están “acostumbrados a este tipo de discriminaciones”, según detalló Télam.