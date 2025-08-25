Huelga de controladores aéreos afecta a 12 mil pasajeros

Una huelga de controladores aéreos, llevada a cabo por el gremio ATEPSA, ha provocado la cancelación y reprogramación de casi un centenar de vuelos en todo el país.

El conflicto, que se inició el viernes y se extendió durante todo el fin de semana, ya ha afectado a más de 12,000 pasajeros. El sindicato mantiene la medida de fuerza en reclamo de una actualización salarial.

Impacto y próximas medidas

A pesar de las denuncias de Aerolíneas Argentinas ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el paro continúa. El domingo, las protestas se llevaron a cabo en dos franjas horarias, lo que interrumpió la operación normal de los vuelos.

ATEPSA ha confirmado que las medidas de fuerza seguirán esta semana con el siguiente cronograma:

Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22 horas.

Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22 horas.

Se recomienda a los pasajeros afectados contactar a sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estado de sus vuelos.