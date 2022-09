Incendio en Instagram de Bárbara Diez, la ex de Larreta

El “chimentero” Jorge Rial todavía está deslizando el dedo hacia abajo en el perfil de Instagram de la empresaria Bárbara Diez para ver si hace un nuevo posteo. Este sábado a las 17:51 fue él quien desde Twitter sobreactuó indignación por el chusmerío virtual: “No hay tranquilidad para nadie. La política argentina es una novela permanente”.

La exesposa del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, disparó: “Si es capaz de romper el juramento nupcial, será capaz de romper su juramento al servicio público”.

La frase fue acompañada de una reflexión que pareció ser una indirecta a los principales medios: “Palabras de un expresidente norteamericano. Acallaron y taparon. Me resigno a creer que da lo mismo. No debiera ser esta pequeña quien pone luz. Pero pasó el tiempo y el silencio es cómplice. La hipocresía de los que se supone nos debieran informar. Le pido el yelmo y la armadura a Dios. Un ejército de una pequeña. Basta ya de mentir. Merecemos más. Merecemos verdad. Que así sea”.

Mientras los K, los libertarios y los macristas se relamen porque esperan un duro golpe a las palomas del PRO y de Juntos por el Cambio, en Twitter postearon duro contra ambos. El abogado Pablo Torres, conocido como ABDON, es militante del Partido Unidos, que integra Republicanos Unidos, la pata libertaria de Juntos por el Cambio que tiene como rostro visible a Ricardo López Murphy.

“Muy osado lo de Bárbara Diez pero no nos olvidemos que Larreta durante la pandemia le alquiló por decreto sus hoteles para beneficiarla. Ahí Bárbara Diez no dijo ni 'mu'. Solo habla ahora por despecho. Larreta siempre fue chorro y yo de los primeros que lo dije. Lo que no se entiende es por qué Torres integra todavía una coalición en la que, según él, hay "chorros".

En las redes sociales vincularon el mensaje a la ruptura del matrimonio con Larreta y al lanzamiento del líder del PRO en Capital Federal para las elecciones presidenciales de 2023.