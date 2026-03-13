La atleta paralímpica, Liliana Méndez, ya cuenta con la silla de ruedas certificada para poder competir. El domingo pasado tuvo su estreno en la Women Race del 8M en Trelew donde participó en la distancia de 4k.

Lili Méndez continúa incursionando en los deportes. Del canotaje al ciclismo y pasando por las distintas ramas de los lanzamientos dentro del atletismo, ahora tuvo su debut en una prueba de calle con la nueva silla que le exigían para poder competir oficialmente.

En el año 2008, Liliana sufrió la amputación de sus dos piernas tras un accidente pero nunca bajó los brazos y es una deportista que disfruta de la actividad física.

En diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes, mientras se preparaba para un nuevo entrenamiento en la Pista de Atletismo “José Romano” de Trelew, Liliana contó estar “muy feliz de poder contar con esta silla, llegó desde la ciudad de Esquel y ahora me la enviaron para que yo pueda empezar a competir con ella. Está bueno aclarar la diferencia, lo que yo tengo es una bicicleta que se llama ‘handbike’ en la que yo pedaleo con mis manos y esto es una silla que vendría a ser la silla reglamentaria para el atletismo que a mí me estaban exigiendo. Por ejemplo, en la maratón de Buenos Aires me pedían que tenga una silla y no una bicicleta”, explicó.

PRIMERA PRUEBA Y LA PRETEMPORADA

“El domingo pasado en el Día de la Mujer estuvimos en la carrera de los 4k, hicimos la primera carrera y me sentí muy cómoda, había un poco de viento que se hizo sentir, es algo nuevo para mí esta silla, pero todo perfecto por suerte. Estoy muy feliz, hace muy poquito empezamos la pretemporada, es la primera vez que la hago acá en la pista de atletismo con ‘Vanshi’ Thomas, también está Silvana Caraballo de Chubut Deportes, estoy muy agradecida con Chubut Deportes por traerme la silla para poder salir a competir, probar otras cosas, incursionar en este deporte para mí va a ser todo nuevo”, contó.

“Ahora me comprometieron a competir en los 21k de Buenos Aires, si Dios quiere vamos a llegar, sería en el mes de agosto, vamos a meterle para poder competir”, agregó.

“Yo no había tenido la oportunidad de compartir con ‘Vanshi’, obviamente la conocía y sé que es una atleta súper reconocida, un ícono de nuestra provincia, pero no había compartido y este tiempo tuve la chance de conocerla, compartir tiempo, participar de sus talleres y estoy más que feliz porque la verdad que fue una ayuda impresionante todo este tiempo que estuvimos trabajando y entrenando”.

ENTRENAR, UN CABLE A TIERRA

Liliana expresó lo que significa para ella poder dedicarle tiempo al entrenamiento: “El deporte para mí es una herramienta, siempre digo que la discapacidad y el deporte deben ir unidos de la mano, es una parte de mi vida, no podría estar sin hacer deporte, yo creo que todas las personas que tienen alguna discapacidad se tienen que animar a hacer algún deporte, a moverse, creo que lo principal es eso, estar en movimiento. Una a veces también está cansada pero no es una excusa, yo amo entrenar, estar en la pista, estar arriba de la bicicleta o de la silla, del banco haciendo lanzamientos, estoy muy feliz, es un cable a tierra para nosotros y una salida en el tema de la discapacidad. Además de pista en la silla, hago la parte de bala, jabalina y disco también”.

Por último, Lili aprovechó para agradecer a quienes hacen posible su día a día dentro del deporte: “Quiero agradecer a Chubut Deportes, a mi familia que siempre me apoya en toda esta locura que tengo y principalmente a ‘Vanshi’ que estuvo conmigo entrenando todo este tiempo”.