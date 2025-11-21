El Patagonico
Intendente de Corcovado amenaza con despidos

Ariel Molina afirma que si tiene que conceder los aumentos que piden los empleados, debería prescindir de personal.

El intendente de Corcovado, Ariel Molina, dijo que el municipio tiene dificultades financieras para un acuerdo salarial en paritaria y que si fuese por los números actuales tendría que despedir gente. “Yo entiendo todo pero a veces ATE Seccional Esquel no entiende algo y plantea que hay que dar aumento por más que no esté la plata”, afirmó.

Aseguró que su municipio tiene un déficit de entre 15 y 20 millones de pesos mensuales para abonar los haberes del personal, y “si tengo que otorgar un incremento, es hipotecar el municipio y no pode pagar directamente dentro de dos o tres meses”.

Molina afirmó que en función de los números de la economía del municipio, “tendría que despedir empleados pero los quiero mantener”. Son 45 empleados de planta, y 65 contratados, y se complican las finanzas porque Corcovado es la localidad que menos coparticipación recibe.

La Municipalidad solventa un Hogar de Ancianos, un Centro Materno Infantil y un matadero, y “todo va a pérdida porque son instituciones sociales municipales”. Según Molina los impuestos que pagan los vecinos son muy bajos y la recaudación no alcanza para nada, cuando hay gastos fijos que cubrir como electricidad, gas y combustible.

Molina insistió con que el dinero no está, pero “ATE está evaluando realizar un paro de los trabajadores, cuando hago un esfuerzo tremendo para no echar a nadie, y les aseguro los sueldos de noviembre y diciembre y el aguinaldo”.

El intendente comentó que el gremio pide 10% de aumento, pero reiteró que y si acuerda una mejora salarial, dentro de poco tiempo no podría pagar, o en última instancia despedir empleados. “El municipio está fundido, no por mala administración sino porque el barril de petróleo valía 90 dólares, y ahora está a 60 dólares, y la coparticipación de los impuestos federales bajó un 33%. No me pidan aumento porque no lo puedo dar”.

