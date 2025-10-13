La jueza Eve Ponce imputó a un hombre de Comodoro Rivadavia acusado de mover casi 10 millones de pesos vinculados a una organización delictiva que operaba desde el Instituto Penitenciario. El grupo utilizaba material íntimo de las víctimas para extorsionarlas.

Investigan a un comodorense por integrar una red de sextorsión

La jueza de garantías Eve Ponce ordenó la apertura de una nueva investigación en el marco de una causa por sextorsión que involucra a una organización criminal con base en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), ubicado entre Trelew y Puerto Madryn. En esta oportunidad, fue imputado un hombre oriundo de Comodoro Rivadavia, acusado de haber actuado como intermediario financiero en la maniobra delictiva.

Según los avances de la investigación, el sospechoso —identificado como M.A.— habría intervenido en el movimiento de aproximadamente 9,9 millones de pesos, dinero proveniente de extorsiones a víctimas mediante la obtención y difusión de material íntimo.

La red criminal, presuntamente liderada por dos internos del IPP, contaba con cómplices tanto dentro como fuera del penal. Entre ellos figuraban familiares y allegados, encargados de manejar cuentas bancarias y billeteras virtuales para ocultar el origen ilícito de los fondos.

El fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito, precisó que a M.A. se le imputan los delitos de asociación ilícita y extorsión como partícipe secundario.

La causa lleva más de dos años de investigación e incluye múltiples allanamientos, secuestros de teléfonos celulares y diversas imputaciones a distintos niveles de la organización.

El imputado siguió la audiencia de apertura desde Comodoro Rivadavia, donde reside, y fue asistido por el defensor oficial Miguel Moyano, quien no se opuso a los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal.