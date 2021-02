Irá a la cárcel el médico que atropelló y mató a un ciclista

El acusado deberá cumplir la medida coercitiva en un establecimiento carcelario, según lo estableció la jueza Mirta Moreno en la audiencia que se realizó este miércoles por la mañana en la Oficina Judicial de la capital provincial.

“Planteamos argumentos desde la lógica y logramos sortear las abstracciones que se utilizan desde la otra parte para pedir medidas menos gravosas, pero creemos que estaban dadas todas las circunstancias. Hemos luchado fuerte con Liliana desde el primer día para que necesariamente nos escuchen, es una forma de demostrar que las víctimas deber ser escuchadas, aunque nos haya costado mucho durante este mes y medio”, destacó la abogada querellante, Gladys Olavarría.

“Todavía existe la posibilidad de que recurran esta decisión, pero en principio son tres meses de prisión preventiva en un establecimiento carcelario”, remarcó quien fuera jueza penal en Comodoro Rivadavia.

Con la apertura de investigación hay 18 testigos que podrían declarar. “Y no solamente eso, sino que la jueza se ha hecho eco de la posibilidad de que se investigue el homicidio con dolo eventual”, añadió la abogada.

“Es durísimo, pero es lo que hay que hacer para que las cosas sean claras, que no haya dudas, se vea la verdad y se cumpla la ley como corresponde, mis familiares ya se enteraron y estamos felices”, reflexionó por su parte Liliana Guerra, la mamá de Ronald.

Admitió que “me costó un poco declarar, no porque tuviera temor o decir algo erróneo, sino por la presencia de la jueza y uno tiene que ser correcto al hablar, pasan miles de cosas por la cabeza, pero uno debe ser correcto”.

Hubo algunas chicanas con el Fabián Gabalachis –abogado del médico Suganuma- y al respecto la abogada señaló que “son las reglas del procedimiento, falta mucho para ganarle a una persona así, pero estamos intentando que se haga Justicia que es más importante que ganarle a un abogado defensor”.

Con su antecedente de haber sido jueza penal en Comodoro, Olavarría conoce el funcionamiento del sistema: “tenemos como ventaja el saber cuál podría ser la interpretación de los dos lados, vamos a intentar sacarle el jugo a esa ventaja para lograr lo que queremos”.

Sobre el final, la mamá de Ronald expuso que “mañana (jueves) vamos a acompañar a la familia de Marcos Villagra (otro ciclista atropellado en Madryn en febrero de 2020), así como ellos me acompañaron porque ya dije que esto es de todos no es solamente mío, el sábado a las 10 de la noche recordaremos a Ronald en el Anfiteatro de Playa Unión con un video y de ahí veremos qué otras actividades haremos para concientizar a la gente y que esto no vuelva a pasar”.

PIDIO DISCULPAS

A Suganuma se lo imputó por “homicidio simple con dolo eventual”, calificación solicitada por la abogada de la mamá de Ronald, Gladys Olavarría, quien remarcó que hubo “dolo eventual” porque con el conocimiento que tiene era consciente de los riesgos y la infracción de conducir bajo los efectos del alcohol (1,66g/l), encontrándose en el vehículo incluso latas de bebidas alcohólicas.

Además, remarcó que por pericias realizadas se determinó el exceso de velocidad, que al momento del hecho el imputado se encontraba enviando mensajes desde el celular. Reiteró que hubo intento de fuga tras el hecho.

Vale señalar que el fiscal Heiber había solicitado la calificación de “homicidio culposo triplemente agravado por ingesta alcohólica, exceso de velocidad y por intentar darse a la fuga”.

En cuanto al pedido de prisión preventiva, la Fiscalía había pedido 30 días mientras que la querella solicitó 6 meses. Desde la Defensa, el abogado Gabalachis remarcó que Suganuma reconoció el hecho y “su vida transcurre en su casa –donde- hubo incidentes”, por lo que indicó que en caso que se dicte preventiva, sea domiciliaria.