Jardín 406: los padres resolverán el lunes cómo seguirán las protestas

“A medida que pasa el tiempo nos vamos enterando de algunas cosas”. Eso es lo que consideran los padres de chicos del Jardín 406 sobre el avance de la causa en los últimos días.

Según pudo saber El Patagónico, el fin de semana será clave para descansar y pasar tiempo con los pequeños. “También para que nuestros familiares nos puedan contener a nosotros”, aseveraron.

Los reclamos se mantendrán en stand by durante este fin de semana y el lunes se evaluará cómo se continuará con las medidas de fuerza después de que el viernes se realizó una nueva marcha multitudinaria en el Centro de Comodoro Rivadavia

A la vez, el Concejo Deliberante cuestionó la precariedad del Servicio de Protección de Derechos. Natalia Guerreiro fue quien tomó la bandera del reclamo de un servicio clave en la ciudad.

“Es inevitable no hablar del Jardín 406 hemos visto un montón de solidaridad y demás, pero hace tiempo venimos trabajando para encontrar soluciones a esta realidad. No son los primeros niños que tienen sus derechos vulnerados. Tenemos más de 500 casos en el Servicio de Protección de Derechos, a los que tenemos que sortear por semáforo de colores porque no podemos atender a todos”, subrayó.

“Si realmente vamos a estar presente en este caso, el Servicio de Protección de Derechos debe funcionar como corresponde. En el caso de Provincia debería aportar 30 profesionales, pero solo aporta 4. Si realmente se quiere estar con esos niños, esa es la demostración de estar al lado de esas familias”, criticó.

“Hoy tenemos 170 casos de abuso de niños que no podemos atender por la falta de profesionales”, aseveró.