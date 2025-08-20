"Javier, abajo tengo gente que va a pedir guita"

El escándalo por el supuesto pedido de coimas a prestadores de la salud ocupó un lugar destacado en la sesión de Diputados.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, exigió este miércoles en la Cámara Baja que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se pronuncie de forma pública sobre audios atribuidos a su persona donde se mencionan pagos de coimas dentro del Gobierno. Santoro describió el caso como “insólito” y pidió que el funcionario aclare si las grabaciones son auténticas o falsas, en el marco de la votación relacionada con el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Circulan audios, supuestamente de Spagnuolo, en los que se afirma que la administración argentina percibía coimas de quinientos mil dólares cada mes justamente cuando en este recinto se discute un tema esencial para las personas con discapacidad”, aseveró Santoro al iniciar su intervención. El dirigente remarcó la necesidad de abordar el tema y solicitó que el Congreso tome una posición activa ante estos hechos.

Durante su exposición, Santoro apuntó directamente al oficialismo por “justificar el veto presidencial bajo el argumento de combate a la corrupción” y manifestó: “Para eso, ustedes tendrían que dar el ejemplo”. Instó a la bancada gobernante a asumir responsabilidades políticas y a dejar de evitar debates esenciales.

Desde su banca, Pablo Jiuliano (Democracia por Siempre) sumó críticas, reclamando el cese de “titulares sobre audios del titular de la Andis reconociendo supuestos pedidos de coimas a laboratorios”.

En la misma línea, Esteban Paulon (Encuentro Federal) consideró que las revelaciones sobre las grabaciones representan “un jubileo de la corrupción”.

LO QUE DIJO SPAGNUOLO

En medio de un clima de tensión dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), salieron a la luz audios atribuidos a su director, Diego Spagnuolo, sobre presuntas maniobras irregulares y prácticas de recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados. Las grabaciones fueron difundidas en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. El material expone cómo operadores buscaban dinero a través de empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado.

En los audios que compartió Data Clave, Spagnuolo señala: “A mí me están defalcando la agencia”. Según el relato, un funcionario que participó en la administración de Mauricio Macri tomó el control total de la caja del organismo, quien arrastra antecedentes de denuncias y de presuntas irregularidades, como haber retirado discos rígidos de computadoras al dejar el cargo.

El director narra una estructura en la que ese funcionario, impuesto desde fuera de su entorno, se presenta como encargado de recaudar dinero de los proveedores de medicamentos del Estado: “Van a pedirle guita a los prestadores”, afirma Spagnuolo. En esta cadena, el titular de la agencia explica que el dinero pedido a empresas farmacéuticas funcionaría como costo paralelo para garantizar la firma de convenios y adjudicación de servicios por parte del Estado nacional.

“Pusieron este tipo acá. Este tipo tiene que recaudar de medicamentos. Pero después tenés otras prestaciones como internaciones, transporte, que es lo que estoy denunciando. Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”. Esa referencia describe un sistema de “recaudación” que, de acuerdo a sus palabras, abarca también otros rubros sensibles vinculados a la población con discapacidad.

En los audios, Spagnuolo asegura que trasladó estos reclamos a la Casa Rosada: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”. Luego, recalca que, tras advertir la situación, sólo se abocó a controlar su área directa: “Yo no los jodí más. Yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás. A mis espaldas. Yo no tengo nada que ver. No tengo control de lo que pasa a mis espaldas. Lo que yo firmo está prolijo. Es lo único que me importa”.

El rol de la droguería Suizo Argentina, histórica proveedora de insumos médicos en el norte argentino y de relevancia nacional, se menciona de manera reiterada en los registros revelados. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, relata Spagnuolo sobre la operatoria que, según describe, permite a la droguería elevar precios y concentrar negocios en conjunto con intermediarios estatales.