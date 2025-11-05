Jennifer Contardi será la nueva coordinadora de Gabinete

La designación es parte de la reestructuración del Gabinete Provincial delineada que busca fortalecer el perfil profesional de jóvenes con experiencia.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, anunció la incorporación de Jennifer Contardi a la Secretaría de Coordinación de Gabinete, en el marco del inicio de una nueva etapa de la gestión. El mandatario dio a conocer su decisión durante una nueva reunión de gabinete que encabezó junto a su equipo de colaboradores en la Casa de Gobierno en Rawson.

La actual funcionaria, hasta ahora a cargo de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, contará con el apoyo del asesor General de Gobierno, Emiliano Chialva; la secretaria de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil, quien centrará su labor en el seguimiento de metas físicas y presupuestarias; y el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo fijó prioridades de cara a un nuevo período de gobierno e indicó que la reestructuración del gabinete tiene como principal objetivo “la profundización de la agenda productiva y de generación de empleo en la provincia”, a partir de la incorporación de jóvenes con un perfil profesional destacado, quienes “aportarán su visión y conocimientos técnicos” a la elaboración y ejecución de políticas públicas en la Administración Provincial.