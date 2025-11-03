Torres convocó a diputados nacionales a debatir el Presupuesto 2026

Quiere reunirse con los 5 que representan a Chubut. Se buscará "consensuar una posición que beneficie a nuestra provincia", indicó.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, convocó a los diputados nacionales en funciones y electos, a debatir y analizar el Presupuesto Nacional 2026.

Con el objetivo de consensuar una posición común, el mandatario se propone analizar junto a Ana Clara Romero, Jorge Antonio Ávila, César Hernán Treffinger, María Eugenia Alianiello, José Alejandro Glinski, Maira Raquel Frías y Juan Pablo Luque, el presupuesto para el ejercicio del año próximo, presentado por el Gobierno Nacional a mediados de septiembre, en lo referido a la provincia de Chubut.

Al respecto, Torres sostuvo que la convocatoria "tiene como fin consensuar una posición que beneficie a nuestra provincia, de cara al trabajo y a las modificaciones que el Presupuesto pueda tener en comisión", agregando que "como lo hemos dicho desde el primer día, vamos a dar un debate que ponga a Chubut por sobre cualquier bandería política, priorizando el bienestar de la ciudadanía sin mezquindades, y dando el ejemplo en una discusión de estas características, tan importante para el interior del país".

Asimismo, el titular del Ejecutivo aseguró que "en un escenario global dinámico y que se modifica constantemente, los consensos y la previsibilidad son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de las provincias y, en consecuencia, de la Argentina", a la vez que ratificó que "esperamos que el Presupuesto 2026 promueva un esquema federal y productivo, con el compromiso de todo el arco político para fortalecer el desarrollo del país".