Milei designó a Santilli como ministro del Interior

El presidente adelantó que el rol del integrante del PRO será "articular" entre gobernadores y legisladores para llevar adelante reformas en el Congreso.

Luego de ser un actor clave para la victoria electoral del domingo pasado, Diego Santilli fue anunciado como nuevo ministro de Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán. El presidente Javier Milei adelantó que sus tareas se centrarán en "articular" las conversaciones entre gobernadores y el Congreso para llevar adelante "las reformas que vienen de cara al futuro".

El dirigente del PRO encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert y jugó un papel esencial durante la campaña. Finalmente, terminó quedándose con un triunfo sorprendente en el territorio bonaerense, donde el oficialismo nacional había caído por 14 puntos en las elecciones locales del 7 de septiembre.

Horas después de que se conociera la noticia, Santilli llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con Milei. En un breve diálogo con la prensa, aseguró: "Me sorprendió el llamado del presidente". Además, contó que se habían reunido esta semana y no habían hablado de esta posibilidad.

"Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones", destacó en X luego del encuentro.