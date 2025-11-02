Othar repasó las obras de sus primeros dos años de gestión

El informe destaca que impulsó un amplio plan de infraestructura básica, con el objetivo de garantizar servicios esenciales a los barrios que más lo necesitaban. Entre las prioridades se destaca la inversión total de $4.855.962.912 en obras de gas y cloacas, que representan una mejora concreta en la calidad de vida de más de 4.000 familias comodorenses, distribuidas en 31 barrios.

"Desde el inicio del mandato, la gestión del intendente Othar Macharashvili, se propuso reducir el déficit histórico en materia de redes de gas y saneamiento, a través de inversiones sostenidas, planificación técnica y articulación con distintos organismos. En dicho marco se ejecutaron y licitaron decenas de obras que beneficiaron a distintos sectores de la ciudad", destaca un informe de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia sobre los primeros dos años de gestión del actual gobierno comunal.

“Estas son obras que no siempre se ven, pero que cambian la vida de la gente. Tener gas natural o cloacas no es un privilegio, es un derecho y una cuestión de salud pública”, dijo el intendente respecto a los trabajos que se llevaron adelante en 31 barrios, entre los que se encuentran: Abel Amaya, Acceso Norte, Acceso Sur, Ara San Juan, Bella Vista Sur, Caleta Córdova, Centenario, Don Bosco, Gasoducto, General Mosconi, Isidro Quiroga, Laprida, Máximo Abásolo, Presidente Ortiz, René Favaloro, Restinga, Saavedra, Standart Norte, Stella Maris, 25 de Mayo, 13 de Diciembre Acceso Sur, Cordón Forestal, Gesta de Malvinas, Las Orquídeas, Los Bretes, Pietrobelli, Saavedra, San Cayetano y Sarmiento.

Con la ejecución de dichas obras, 4.031 familias pudieron acceder a servicios esenciales, destacando que muchas de ellas cuentan por primera vez con gas natural, dejando atrás el uso de garrafas, mientras que otras ya disponen de servicio cloacal, mejorando significativamente sus condiciones de vida, sobre todo en materia de salud y seguridad en el uso de los servicios.

En ese sentido, Macharashvili remarcó: “paso a paso vamos a ir resolviendo las necesidades de la gente”.

Y subrayó la importancia de un trabajo sostenido y planificado. Asimismo, puso en valor la realización de obras con recursos propios del municipio, resaltando el compromiso de la administración pública en la asignación de obras de gran envergadura y el acompañamiento del sector privado, entendiendo que “el dinero que destina el vecino a los impuestos debe volver en inversión a la comunidad”.

En materia de inversión, el municipio destinó un total de $3.597.512.912,00 a obras de gas natural y $1.258.450.000,00 a obras de cloacas, lo que representa una inversión global de 4.855.962.912,00 pesos, recursos se volcaron íntegramente a mejorar la infraestructura de los barrios, priorizando la equidad en el acceso a servicios básicos.

Del mismo modo, el intendente, reafirmó su compromiso de seguir trabajando para ordenar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los comodorenses.

“Hay mucha gente que trabaja para que los recursos públicos sean asignados y ejecutados de forma transparente. Por eso, vamos a ir por más infraestructura, por más obras y por más oportunidades para todos”, afirmó.

Remarco que la línea de gestión continuará priorizando la expansión de servicios básicos, a partir de nuevas licitaciones y más obras. El objetivo es alcanzar una cobertura total de gas y cloacas en todos los barrios, garantizando condiciones dignas para cada vecino.