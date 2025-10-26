En Chubut el porcentaje fue del 68%

El porcentaje fue un par de puntos superior al del promedio del país. En Comodoro podría haber superado el 70%.

La Secretaría Electoral de Chubut confirmó esta tarde que en toda la provincia sufragó un 68% de los electores. Estaban habilitados para hacerlo 485.052 ciudadanos.

En este contexto, trascendió que en Comodoro el porcentaje pudo haber sido mayor al 70 por ciento. La ciudad petrolera y Rada Tilly reúnen el mayor número de electores: 172.291.

En estos momentos se realiza el recuento provisorio en las distintas mesas, donde además de saber qué fórmula fue la más votada habrá que establecer cómo respondió la ciudadanía al referéndum, donde estaba obligada a expedirse por “sí” o por “no”.

Si bien oficialmente los resultados se harán públicos a partir de las 21, hay localidades más pequeñas donde los números podrían empezar a conocerse en aproximadamente una hora.