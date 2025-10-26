Otra polarización: en Rada Tilly triunfó La Libertad Avanza

Escrutradas la totalidad de las mesas en Rada Tilly, La Libertad Avanza, con Maira Frías en la cabeza de la lista, se impuso al cosechar 3.281 votos (35,88%) seguida por Despierta Chubut con Ana Clara Romero que obtuvo 2.916 sufragios (31,89%) y Juan Pablo Luque (Unidos Podemos) con 1.840 adhesiones (20,12%).

El resultado aquí muestra una polarización diferente a la que se dio en el resto de Chubut, ya que los primeros lugares fueron disputados por los libertarios y el partido provincial fundado por el actual gobernador, Ignacio Torres.

Las elecciones legislativas en Rada Tilly se desarrollaron en forma normal en todos los establecimientos habilitados. Se observaron algunas demoras –como ocurrió en casi toda la provincia- por el desconocimiento sobre el referéndum por los fueros políticos, judiciales y sindicales.

El resultado extraoficial posiciona en cuarto lugar al Partido Libertario, representado por Ariana Mellao, con 455 votos (4,97%). Seguidamente quedó el candidato Santiago Vasconselos del Frente de Izquierda con 273 votos (2,98%); luego La Fuerza del Trabajo Chubutense con Alfredo Béliz que cosechó 202 sufragios (2,20%) y el Partido Independiente del Chubut con Héctor Vargas que obtuvo 105 votos (1,14%).