En Chubut ganó LLA y serán diputados Frías y Luque

La Libertad Avanza se impuso por 2.000 votos a Unidos Podemos. Ana Clara Romero fue tercera y se quedó afuera del Congreso.

Alrededor de las 21.30 se confirmó lo que venía circulando en voz baja apenas cerraron los comicios. Maira Frías, de La Libertad Avanza (LLA) y Juan Pablo Luque, de Unidos Podemos, serán los nuevos diputados nacionales por Chubut.

La delegada de Anses alcanzó el 28,4% por ciento del total de votos, mientras el exintendente llegó al 27,8%, tras haberse escrutado el 92% del total del escrutinio de este domingo. La primera consiguió 83984 votos y el segundo, 82023; es decir que Frías superó por casi 2000 votos al exintendente de Comodoro.

Luque tuvo respaldo en Comodoro, donde ganó por 5 puntos, aunque en esta ciudad también Frías hizo una importante –e impensada- elección y por eso será la otra legisladora electa. La candidata de la La Libertad Avanza (LLA) dio la sorpresa y estuvo a tono con lo que hizo el partido de Javier Milei en casi todo el país, donde consiguió un respaldo mayor al esperado, teniendo en cuenta sus políticas de ajuste que afectan sobre todo a los que menos tienen, como jubilados y personas con discapacidad. LLA se impuso en Puerto Madryn, Trelew, Rawson Esquel y Dolavon, ciudad que gobierna Dante Bowen, perdedor en la interna del justicialismo.

Otra gran sorpresa de este domingo en Chubut fue la floja performance de Ana Clara Romero, quien dejará de ser diputada nacional en diciembre. Apenas alcanzó el 20% de los votos (58947) y de ese modo la aún legisladora nacional volvió a perder, como en 2019 y en 2023 cuando aspiraba a ser intendenta. Esta vez la respaldaron en escasas localidades, como Puerto Pirámides, Corcovado, Río Mayo, San Martín y Gobernador Costa.

Lo concreto es que Despierta Chubut fue parte de lo que le pasó a Provincias Unidas (PU) en todo el país, donde no salvaron la ropa ni el cordobés Juan Schiareti, ni el santafesino Maximiliano Pullaro. En Argentina no parece haber lugar para las terceras vías. Otra vez quedaron polarizados el peronismo y el mileismo, como hace dos años.

De este modo, a Chubut ahora la representarán los peronistas Luque y José Glinski; al mileismo Frías y César Treffinger; y a Despierta Chubut solo el dirigente sindical petrolero Jorge Avila.

Con una participación electoral del 70%, cuarto quedó Alfredo Béliz, con 31697 votos (10% del total); quinto Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, con 15268 votos (5%); quinta Ariana Mellao, del Partido Libertario, con 12873 (4%); luego Héctor Vargas del PICh, con 5944 votos (2%); y último quedó el eterno Oscar Petersen, con 4217 sufragios (1,4%).