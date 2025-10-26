"Obtuvimos lo que fuimos a buscar: una banca"

“Fue una noche larga por el recuento. Pero estamos felices de la campaña que hicimos; de haber obtenido lo que fuimos a buscar: retener una banca en el Congreso de la Nación”. De este modo, Juan Pablo Luque admitía en la noche del domingo que si bien fue electo diputado nacional, los números finales podrían situarlo en el segundo lugar, detrás de la candidata de La Libertad Avanza (LLA), Maira Frías.

“Tengo que agradecer a cada fiscal, tanto de las ciudades grandes como de pueblos chicos que nos recibieron de una manera maravillosa. A cada compañero que nos ayudó. El peronismo está peleando un primer lugar que es una gran felicidad. Fue gracias a mucha gente, sindicatos, compañeros y gente común. En Chubut había un silencio que aturdía y que ya se transformó en un grito. Esto me genera una gran responsabilidad. Hoy ganó una opción para el pueblo de Chubut. Es importante recalcar por qué nos pusimos en este lugar. Peleamos contra dos tanques enormes, el de Milei y el de esta provincia que puso recursos para hacernos una campaña sucia. Nosotros, con un destornillador y dos escarbadientes llegamos a todos los pueblos que nos escucharon. Peleamos contra todos los municipios grandes. La felicidad que tengo es por la obligación que me dieron de representarlos, pero nunca voy a estar feliz por el sufrimiento de los chubutenses”, resaltó Luque.