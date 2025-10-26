En Santa Cruz ganó el PJ y se aseguró dos bancas

Fue la única provincia patagónica en la que no ganó el partido de Milei. El sacerdote Juan Carlos Molina y Moira Lanesán se adjudicaron dos de las tres bancas de diputados nacionales. La restante será para Jairo Guzmán.

La gran derrotada de este domingo fue la lista del gobernador Claudio Vidal, Por Santa Cruz, que era encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez. Se quedaron sin acceder a ninguna de las 3 bancas.

Cerca de las 21:30 se definió la tendencia del escrutinio oficial en toda la provincia y a las 22, con el 99,68 % de los votos escrutados, se confirmó que Fuerza Santacruceña había obtenido 53.120 (el 32,10 %), La Libertad Avanza 52.454 (31,70 %) y Por Santa Cruz 25.619 (15,42 %), por lo cual aplicándose el sistema D´ont el justicialismo se adjudicó dos escaños.

El cura que había emitido su voto en Cañadón Seco se trasladó a Caleta Olivia y celebró efusivamente el triunfo partidario junto a centenares de militantes, primero en un bunker de campaña y luego en la plazoleta del Gorosito, festejo que se potenció por el hecho de que Santa Cruz de las pocas provincias del país donde no ganaron los referentes de Javier Milei. Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, La Pampa y San Juan fueron las otras.

En Santa Cruz acudió el 64,71 % del electorado a las urnas y en el cuarto lugar se ubicó el Frente de Izquierda con 8.063 votos (4,87 %) y en el quinto la Coalición Cívica ARI con 5.899 (3,56%).

El sexto lugar le correspondió Proyecto Alternativo con 5.508 (3,32%), el séptimo al Movimiento al Socialismo con 2.063 (1,24 %).