Jey Mammon en los Martín Fierro pese al repudio

Los Premios Martín Fierro 2023, que distinguen lo mejor de la televisión argentina del año pasado, arrancaron pasadas las 21 y con las miradas puestas en la figura del conductor Jey Mammon, tras su suspensión de Telefe producto de la denuncia por abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto.

El cantante y comediante había confirmado su asistencia a la ceremonia para formar parte de la mesa de La Peña de Morfi, el ciclo de televisión del cual fue conductor y que se encontraba nominado a mejor programa musical.

La manifestación pública de sus intenciones a asistir a la gala había generado polémica. “Perdón, ¿cuál es el año por el que está nominada La Peña de Morfi?”, dijo en una entrevista televisiva y agregó: “¿Yo, durante todo el año pasado, hice ‘murguita’ en el programa? Era el conductor”.

“A los Martín Fierro me invitó Telefe”, dijo Jey en una charla con Luis Ventura sobre el canal que lo tiene contratado hasta fin de año. Y adelantó que planeaba sentarse junto a sus excompañeros de programa: “Me siento en la mesa de La Peña de Morfi”.

Ventura, presidente de APTRA, en diálogo con Martín Pazos para TN Show, había adelantado que Jey Mammon iba a estar presente en los premios. “No creo que cambie de opinión, me dijo que iba a venir. Su programa está ternado no sé por qué no iba a venir”, sostuvo.

Mammon tenía una silla reservada en la mesa junto a buena parte de sus compañeros de programa. Si bien al momento de la terna el conductor no estuvo presente, se lo vio cerca de las 22 en la ceremonia. El premio a mejor programa musical finalmente no fue para La Peña de Morfi sino para Puente Musical, programa emitido por El Nueve.