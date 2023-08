Joaquín Furriel y Guillermina Valdés estarían viviendo un apasionado romance

Luego de su separación de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés enfrentó rumores de romance con distintas figuras del espectáculo, entre ellos, el polémico recaudador de donaciones Santiago Maratea. En la noche del lunes 7 de agosto, Yanina Latorre confirmó en "LAM" que la modelo mantiene una relación apasionada con un actor de primer nivel: Joaquín Furriel.

La panelista sembró el enigma antes de comunicar su primicia e invitó a las "angelitas" a adivinar de quién se trata el nuevo romance de la empresaria. “Podríamos calificarlo como romance, visita higiénica, se sacan las ganas, encuentros sexuales”, dijo sin mencionar nombres ni datos precisos.

Una vez que se descifró de quiénes se trataba, Yanina explicó cómo le afectará al actor que se conozcan detalles sobre su vida privada. “ A él no le gusta lo mediático, debe estar incómodo en este momento”, sostuvo acerca del galán que recientemente protagonizó un inquietante thriller en Netflix.

En ese contexto, la esposa de Diego Latorre precisó cuándo habría sido la última vez que se vieron Valdés y Furriel. “ El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él no es lejos de donde vive ella”, indicó. Y agregó: “ Yo mandé a hacer guardia, pero parece que justo hoy no se encontraron”.

Recordemos que, luego de su supuesto affaire Santi Maratea, Valdés tuvo un breve romance con Javier García, arquero de Boca. Ese vínculo terminó repentinamente porque al futbolista no le gustó que la relación tuviera tanta repercusión en los medios. “Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto con las cámaras. No la llamé más a Guille”, le habría dicho García a un cronista de LAM.