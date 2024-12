Jonatan Viale: "Voy a ser presidente"

Desde hace tiempo que Jonatan Viale se encuentra ligado a la política pero desde su rol como periodista. Sin embargo, en las últimas horas se sorprendió al confesar que tiene el deseo latente de dar un paso más en este mundo e incluso ser uno de los próximos protagonistas.

Se debe a que Jonatan Viale confesó que ya se está preparando para convertirse en el próximo presidente de River en un futuro cercano. Es que su pasión por el millonario lo llevará a metros en la política. Por lo menos así lo aseguró en TN.

Es que en una charla amena con sus compañeros el programa se puso serio a la hora de contar cuál es su próximo proyecto político. “Cuando sea presidente de River, muy pronto, ya van a ver...”, lanzó convencido de que tiene todo para triunfar en la política del club.

Ante la confesión sus compañeros comenzaron a indagar más en esta posibilidad: “Epa, epa, epa ¿Estás confesando un sueño? Espera, párr., párr. ¿Hay un sueño ahí?”. A lo que el periodista siguió demostrando con seguridad que tiene todo planeado: “No es un sueño, es un hecho. Es un hecho. Va a ser, va a ser un hecho”.

Sin embargo, aún había compañero que no podía creer su anhelo: “¿Pero es real, real, real? ¿Queres ser presidente de River?”. Por lo que insistió que incluso tiene pensado cómo es que hará para cumplir este objetivo: “Voy a ser presidente de River”.

“Chicos, ustedes trabajan con Joni, ¿nos está jodiendo a todos?”, consultó. A lo que una compañera contó que no es la primera vez que se lo escucha decir: “A mí ya me lo había dicho”. Por lo que Jonatan Viale remarcó que es algo que tiene muy presente y que no descansará hasta lograrlo: “Yo no jodo con ese tema. Jodo con todo menos con River. No es un sueño, es un proyecto. Vos acordate de esto”.

Por lo que pidió que le guardaran el archivo: “Yo ya lo dije en la radio también. Esto por primera vez en la tele. 17 de diciembre de 2024”. A la hora de ser consultado por sus gustos futbolísticos y qué DT le gustaría, expresó: “Hoy es Gallardo”. Y cerró confesando por qué quiere ser presidente de River: “Porque River me merece”.