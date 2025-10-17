El pronóstico del tiempo para este viernes anuncia una jornada estable en Comodoro Rivadavia, con temperaturas templadas, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia.

Jornada agradable y poco ventosa para este viernes en Comodoro

La mañana comenzará fresca, con 6 grados de mínima y vientos del sudoeste que soplarán con intensidad moderada, entre 32 y 41 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá despejado y la visibilidad será buena en toda la zona urbana y costera.

Durante la tarde, el clima se tornará más agradable. Se prevé una máxima de 18 grados con algunas nubes dispersas y vientos más leves del mismo sector, entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 15 grados. Los vientos rotarán al noroeste y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.