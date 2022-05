José Vargas será sparring de "Nino" López

Se vienen dos meses intensos para el boxeador esquelense radicado en Comodoro Rivadavia, José Vargas. Es que este martes partirá hacia Trelew para entrenar en el campamento de Marcelino “Nino” López, quien volvió tras estar radicado varios años en los Estados Unidos, ligado a la empresa "Golden Boy Promotions" de Oscar de la Hoya, asociada hasta 2019 a la empresa “Arano Box”.

López tiene 35 años, es de Arribeños (Partido de General Arenales) y su última pelea fue el 20 de marzo de 2021 en Fort Worth, Texas (Estados Unidos). En esa oportunidad noqueó en el quinto asalto al mexicano Jairo López y sufrió una fractura en la mano izquierda. Se recuperó y se vino al sur a entrenar con su preparador físico y amigo, el trelewense Federico Wittenkamp, y así esperar una nueva chance internacional.

Vargas tuvo el honor de ser invitado por López, quien tiene un récord profesional de un empate, dos derrotas y 37 triunfos (con 22 nocáuts). El púgil local, que entrena en el gimnasio municipal Nº1 bajo las órdenes de su entrenador Julio Vargas, se mostró “muy contento” y resaltó la importancia de la invitación al campamento de entrenamiento en la ciudad del Valle.

“Hemos estado entrenando duro y gracias a eso llegamos hasta donde estamos. Tener un entrenamiento con ‘Nino’ López que está acostumbrado a entrenar en Estados Unidos y México, la verdad que me pone feliz. Porque para un boxeador que tiene pocos recursos en muchas cosas, que te salga esta oportunidad es única”, aseguró el boxeador.

Vargas dijo que el entrenamiento será intenso, “de 5 a 8 rounds”, y señaló que “me tengo que ir porque acá no podemos concretar bien un sparring, es un granito más de arena, hay que estar afuera para poder estar bien en una pelea y dar el batacazo con el título”.

José Vargas estará hasta el 29 de mayo en Trelew, luego volverá a Comodoro Rivadavia y posteriormente viajará a General Madariaga (provincia de Buenos Aires) para combatir el 3 de junio por el título Latino Plata del CMB contra Guido Emmanuel “GES” Schramm, quien tiene 26 años y un récord de 13 ganadas, 1 empate y 1 derrota.

“Esta va a ser la tercera pelea con televisación y dicen que la tercera es la vencida, se tiene que dar ese título. Por eso me voy a ir a foguearme bien con los sparrings que necesito, esta vez no me van a agarrar crudo como el año pasado”, indicó.

Vargas y su entrenador se reunieron con el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien ratificó el apoyo del Estado Municipal. “Siempre nos están ayudando y vinimos a pedir una ayuda más para sostener los gastos en Trelew, estamos más que contentos porque están al pié del cañón con todos los atletas”, remarcó.