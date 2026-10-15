Jubilados de Santa Cruz se reunieron con el director de PAMI

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, gestionó la reunión con el fin de plantear los problemas que atraviesan los jubilados y pensionados de esta provincia y pedir soluciones para mejorar la atención, especialmente en Caleta Olivia y otras localidades de la zona norte. La legisladora estuvo acompañada por José Gómez, exempleado de la obra social y referente del sector; Martín Portugal, presidente de Jubilados de Petroleros en Santa Cruz; y María Laura Podestá, jefa de territorio de la senadora.

Entre otros temas, se transmitió al titular de la obra social que depende de la Secretaría de Salud que conduce Mario Lugones, la preocupante situación de la agencia Caleta Olivia que está sin una autoridad a cargo desde diciembre del año pasado. Esta situación se suma a otros problemas que afectan el funcionamiento de la sede y dificultan la atención de los afiliados.

“Nuestros jubilados necesitan respuestas, no más demoras. Vine a plantear estos reclamos y a gestionar soluciones concretas para Santa Cruz”, sostuvo Gadano al finalizar la reunión.

También se planteó la falta de insumos básicos, como sillas de ruedas, camas y muletas e inconvenientes con los prestadores de salud que dejan de atender cuando alcanzan los topes establecidos, lo que genera dificultades para quienes necesitan acceder a una consulta o continuar con sus tratamientos.

La reunión se produjo en un contexto de creciente preocupación por la falta de respuestas de las autoridades del PAMI. En este contexto, José Gómez relató el destrato que sufriera un grupo de jubilados durante un intento de reunión con el diputado nacional Jairo Guzmán en su última visita a Caleta Olivia.

Según su testimonio, se habían acercado para entregar un petitorio con reclamos urgentes, pero el encuentro terminó en un episodio de agresiones verbales y tratos discriminatorios que generó fuertes cuestionamientos.

Fuente: Prensa senadora Gadano