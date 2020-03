Jugador de Chicago hizo gestos antisemitas y tuvo que pedir disculpas

El futbolista de Nueva Chicago, Arnaldo González, le realizó el domingo por la tarde gestos antisemitas a la parcialidad de Atlanta cuando fue expulsado por el árbitro Ariel Suárez, en el encuentro que los "Bohemios", lìderes de la Zona A de la Primera Nacional, le ganaron por 2 a 0 a los de Mataderos, que están últimos y perdiendo hasta el momento la categoría.

El hecho provocó el inmediato repudio de distintos estamentos de la sociedad, excediendo el plano estrictamente deportivo, y las sanciones que le cabrían al jugador de 30 años, nacido en Quilmes, podrían ser muy severas a partir de ese acto de antisemitismo y xenofobia dirigido a los parciales de Atlanta, club asociado a la comunidad judía por barrio, historia y parte de su gente.

La situación, que explotó cuando González fue expulsado por Suárez, de polémico arbitraje (el encuentro fue televisado), generaron inmediatamente un severo repudio en las redes sociales, e inclusive hasta los propios hinchas del "Torito de Mataderos" mostraron un fuerte rechazo para con la agraviante actitud del volante, que llegó a Nueva Chicago en 2018 proveniente de Aldosivi, de Mar del Plata.

Los hechos se desencadenaron a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero local Luis López encabezaba un ataque de Atlanta y al entregar un pase fue derribado por el volante visitante Facundo Mater con un fuerte codazo.

Entonces el árbitro Suárez no dudó en expulsar al jugador de Nueva Chicago, pero mientras corría para mostrarle la tarjeta roja no advirtió que a sus espaldas el lateral izquierdo de Atlanta Axel Ochoa le propinaba una "plancha" igualmente violenta al lateral derecho visitante Gonzalo Vivas, acción por la que ni siquiera fue amonestado. Fue en ese momento que Arnaldo González estalló de ira, fue a buscar a un jugador adversario que estaba tendido en el césped y por esa agresión el árbitro también lo expulsó.

"Pitu", como le dicen a Arnaldo González, tuvo otro ataque de furia y se abalanzó sobre Suárez, con el que quedó cara a cara, y cuando amenazaba con tomarlo del cuello, su compañero Alan Minaglia se lo impidió para evitarle una sanción deportiva aún mayor como eventual consecuencia de una posible agresión física al árbitro. Fue entonces que González, enardecido, cuando se retiraba rumbo al vestuario les hizo el gesto de la circuncisión y de la Kipá a los hinchas de Atlanta que tanto repudio provocaron.

Laureano on Twitter Los gestos del Pitu González contra los hinchas de #Atlanta después de ser expulsado. pic.twitter.com/KdYcjFiy3Z — Laureano (@Laureano_Rossi) March 8, 2020 Twitter" contenteditable="false">

PEDIDO DE DISCULPAS

“Quería pedirles disculpas a la gente de Atlanta y la comunidad judía por lo ocurrido esta tarde. Acabo de ver el video y la verdad que me da mucha vergüenza. No soy así, jamás reaccioné de esa manera en ningún lado, fue un momento de calentura. Venía de ser expulsado, recibí algunos insultos y reaccioné de una manera en la que no tengo que reaccionar. Espero que sepan aceptar mis disculpas, tanto la gente de Atlanta, la comunidad judía y la gente de Chicago”, dice González en el video.

Nueva Chicago Oficial on Twitter Las palabras de Arnaldo "El Pitu" González pic.twitter.com/YPK9NikopS — Nueva Chicago Oficial (@NuevaChicago) March 9, 2020

Este mensaje fue difundido minutos después de que el propio club de Mataderos repudiara el accionar del jugador y confirmara que evalúa tomar medidas disciplinarias. Quien también se expresó en ese sentido fue Victoria Donda, titular del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y simpatizante del Torito. “Como hincha de Chicago me avergüenzo por los gestos antisemitas del jugador Arnaldo Gonzalez al ser expulsado y analizaremos en el Inadi las medidas que correspondan”, publicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Luego de su repudiable accionar, la Policía de la Ciudad le labró una denuncia judicial y un acta contravencional al futbolista por violar el artículo 103 del Código Contravencional porteño por incitación al desorden. El futbolista fue denunciado por infracción a la ley 23.592, relacionada a actos discriminatorios. Puntualmente por incumplir el artículo Nº3, que enuncia que serán reprimidos con “un mes a tres años de prisión quienes participen en una organización o realicen propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, o que inciten a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

Además, según informaron desde la Policía de la Ciudad, se le labraron otras dos actas contravencionales por infracción a los artículos 103 y 106 del nuevo Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo Nº103 está relacionado a quienes provoquen a la parcialidad contraria en un espectáculo masivo y prevé una sanción con multa de 10 mil a 50 mil pesos, o un arresto de 5 a 30 días. Mientras que el artículo Nº106, está relacionado a la incitación al desorden en un espectáculo masivo y también tiene como sanción una multa que va de 10 mil a 50 mil pesos o arresto de 5 a 30 días.

Habrá que esperar, además, qué sanción le aplica el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino. El reglamento de Transgresiones y Penas de la entidad indica en su artículo 156 que corresponde “suspensión de tres meses a cinco años, tanto en el orden local como internacional, al jugador que cometa hechos que por su gravedad y trascendencia afecten a la cultura deportiva del país y sean manifiestamente lesivos al prestigio del deporte nacional”.