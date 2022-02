Jugador ucraniano le deseó la muerte a Putin

Afectado por las noticias, el futbolista ucraniano Oleksandr Zinchenko le mandó un mensaje impactante al presidente ruso, Vladimir Putin, deseándole una "muerte dolorosa".

En una de sus historias de Instagram, el defensor del Manchester City y capitán del seleccionado de Ucrania descargó su bronca contra Putin, quien ordenó el bombardeo ruso y la intervención militar en el país vecino.

"Te deseo la muerte más dolorosa y sufrida, criatura", escribió Zinchenko junto a una foto del líder ruso.

Zinchenko, de 25 años, es una de las grandes figuras deportivas de Ucrania y está dispuesto a defender a su nación. El futbolista del City ya se había manifestado en redes en sociales en torno al conflicto armado entre las naciones europeas.

“Mi país pertenece a los ucranianos y nadie podrá apropiárselo jamás”, escribió Zinchenko antes de la invasión rusa. "No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas. No vamos a entregar el país”, la siguió.