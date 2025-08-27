Juzgan en Comodoro a siete exmilitares por delitos de lesa humanidad

El proceso se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal y se extenderá hasta noviembre. Se investigan secuestros, torturas y homicidios ocurridos en el Regimiento de Infantería 8 durante la última dictadura. Declararán 23 víctimas directas.

Este miércoles comenzó en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia el juicio oral y público en la causa “Chanfreau y otros”, en la que se juzga a siete exintegrantes del Ejército por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.

Los imputados son Rafael Manuelides, Francisco Sevilla, Raúl Cruz, Alfredo Lisseri, Eduardo Rodríguez, Fernando Pedernera y Mario Pérez. Otros acusados fallecieron antes de la apertura del debate.

La investigación se centra en hechos ocurridos en el Regimiento de Infantería N° 8 General O’Higgins, en Comodoro Rivadavia, y en otras instalaciones que habrían funcionado como centros clandestinos de detención. Se les atribuyen secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y homicidios.

El proceso prevé la declaración de 54 testigos, entre ellos 23 víctimas directas que pasaron por el Regimiento 8 y brindarán sus testimonios ante el tribunal integrado por los jueces Ana María D'Alessio, Enrique Baronetto y Alejandro Cabral. El fiscal de la causa es Teodoro Nürnberg.

Las audiencias se desarrollarán entre agosto y noviembre y forman parte de los juicios de memoria, verdad y justicia que aún permanecen abiertos en Chubut. Se trata de una de las nueve causas que continúan en la provincia por crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado.