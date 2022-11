Kempes destrozó a la Selección Argentina: "Cancheritos"

Mario Alberto Kempes destrozó a la Selección Argentina tras la derrota contra Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022. El campeón del mundo en 1978 no tuvo filtro contra el equipo que dirige Lionel Scaloni por el rendimiento que tuvo en el campo de juego en el duelo correspondiente al Grupo C. Si bien el "Matador" no dio nombres, sí dejó muy en claro lo que piensa con respecto al elenco "Albiceleste" luego del resultado que complicó su futuro en el certamen.

En diálogo con el medio cordobés Radio 95.1 Pulso, el goleador de la primera Copa del Mundo que levantó el elenco nacional no se guardó nada. El ex delantero se refirió precisamente a cómo preparó el partido el entrenador y el plantel teniendo en cuenta el rival que tenían enfrente. Es que, desde el comienzo, Arabia parecía un contrincante flojo, pero demostró todo lo contrario. Kempes hizo foco sobre eso y no perdonó.

"Esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad, aprender de los errores cometidos. Los partidos nunca se ganan antes de jugarlos, yo creo que Argentina sobró un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos y lo pagó. Ahora hay que ponerse el traje, el mameluco de laburo y olvidarse de que son las figuras y los elegidos como candidatos a ganar el campeonato del mundo, y empezar de cero. No aparecieron y eso hizo que la balanza se incline para Arabia", sostuvo Mario Kempes.

Por otro lado, con respecto a lo futbolístico, el "Matador" lanzó: "Fue un partido que se complicó porque Argentina no encontró ni el espacio ni el momento. No tuvo un buen partido y Arabia Saudita jugó tal y como uno preveía. No supieron leer el partido ni estar a la altura de las circunstancias. No sé si los 36 partidos invictos influyeron, pero nunca se había jugado contra una de las selecciones clasificadas. Arabia mostró cómo le tienen que jugar a Argentina, con fuerza, presión y sin dejarlo jugar".

Mario Kempes también se refirió a las tres situaciones que terminaron en goles anulados para la Selección Argentina. "En el primer tiempo tampoco jugó de maravilla. El largar la pelota un poquito más rápido y el delantero que corría más rápido que la pelota cayó tres veces en fuera de juego y le anularon tres goles. La precipitación tampoco es buena. Arabia iba a salir a matar o morir en el segundo tiempo y lo consiguió", sentenció el "Matador".