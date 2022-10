L-Gante le hizo un duro reproche a Mirtha Legrand en su programa

Apenas comenzó la cena en el programa de Mirtha Legrand, L-Gante protagonizó un tenso momento al aire al hacerle un fuerte reproche a la conductora por un comentario que le hizo fuera de cámara y que no vio con buenos ojos.

“Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”, atinó a decir la conductora, en referencia a la pequeña que el cantante tuvo con Tamara Báez, de quien se acaba separar recientemente en medio de rumores de romance con Wanda Nara.

Tras escucharla, el músico sorprendió a todos con su comentario: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.

Pese al clima que se generó, Mirtha trató de ponerle humor y contestó, entre risas: “No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”.

“A mí no me gustan esos chistes. Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron a mí ponérselo”, cerró el joven, serio, a la vez que Marina Calabró intentó sortear el momento con un “sana, sana”.