L-Gante: "Me siento feliz, porque volví a inspirarme"

El cantante L-Gante continúa detenido hace más de dos meses por una causa por privación ilegítima de la libertad y, como ya lo hizo en su momento, volvió a compartir nuevas cartas para sus seguidores desde la cárcel.

El artista popular dejó en claro que, a pesar de estar en prisión, se siente feliz, ya que volvió a inspirarse y escribió nuevas canciones.

“Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar... yo les aseguro que en ningún momento. No hay mal que por bien no venga y aunque esté acá, estoy feliz porque volví a inspirarme”, escribió el referente de la cumbia 420.

“Acá estoy sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Me puse a escribir siento que no perdí mi tiempo”, agregó.

“¡Solo quería que sepan que me siento muy bien! Otra noche es otro día, y otra rima es otra poesía. Ahora estoy escuchando la canción ‘Yo ando ganando’ de Pablito Lescano. Los ñeris me la cantan. Pero, sobre todo, estoy ready para salir mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso siempre”, cerró L-Gante.

Las nuevas canciones de L-Gante en la cárcel

No es la primera vez que L-Gante da cuenta de que está preparando canciones desde el calabozo en la DDI de Quilmes, mientras aguarda por la resolución de su situación judicial.

Por caso, semanas atrás estrenó un nuevo tema llamado “Se hace la bella” y con ello agregó que tiene más de 50 canciones y tres discos para lanzar.

“Tengo más de 50 canciones, 3 discos para lanzar a las plataformas, mi música me mantiene libre, quisieron hacerme daño, encerrarme, pero me hacen más fuerte en mis convicciones”, mencionó en un escrito.

“Un artista con su música entretiene y con mi ‘ejemplo’ de superación motivé y soy de referencia para muchos emprendedores y colegas que le dan trabajo a mucha gente y mueven la economía”, cerró.