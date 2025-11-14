Perdió 6-3 con Telecentro Tacuarí en una de las “semis” del Nacional de Clubes Campeones. El elenco misionero jugará por el título ante Don Orione de Mendoza, que venció 4-1 a Casa Magallanes de Tierra del Fuego.

La Banda de AESA no pudo llegar a la final

La Banda de AESA de Comodoro Rivadavia perdió ante Telecentro Tacuarí de Misiones por 6-3 y de ese modo no pudo llegar a la final de la 1ª edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones de fútbol de salón, que se disputa en la ciudad.

Los goles del elenco misionero los marcaron Alexis Toledo, en dos oportunidades, Facundo Kottvich, Tobías Dos Santos, Santiago Verón y Luciano Taborda. Los tantos del elenco chubutense los anotaron Gabriel Dodds, Alan Figueroa y Fernando Juárez.

El rival de Telecentro Tacuarí, que logró su quinta victoria en fila, será Don Orione de Mendoza, que en la otra semifinal, se impuso por 4-1 ante Casa Magallanes de Tierra del Fuego.

Los goles del “Santo” los marcaron Genaro Borgna, en dos ocasiones, Ignacio Alvarez y Lucas Brasili. El gol de los fueguinos lo convirtió Thomás Garay.

Este sábado desde las 20, La Banda jugará por el tercer puesto ante Casa Magallanes, y luego se disputará la final entre Don Orione y Telecentro Tacuarí.

………………..

Panorama

VIERNES 14 – Semifinales

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- Casa Magallanes (Tierra del Fuego) 1 (Thomás Garay) / Don Orione (Mendoza) 4 (Genaro Borgna 2, Ignacio Alvarez y Lucas Brasili).

- Telecentro Tacuarí (Misiones) 6 (Alexis Toledo 2, Facundo Kottvich, Tobías Dos Santos, Santiago Verón y Luciano Taborda) / La Banda de AESA (Chubut) 3 (Gabriel Dodds, Alan Figueroa y Fernando Juárez).

Programa

SABADO 15

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- 20:00 Casa Magallanes vs La Banda de AESA (3º puesto).

- 22:00 Don Orione vs Telecentro Tacuarí (1º puesto).

Foto: Enzo Espinoza.