Este jueves en el Huergo se disputará la instancia eliminatoria que define a los equipos que jugarán el viernes las “semis” del Nacional de Clubes Campeones de Futsal.

Clasificó La Banda de AESA y en cuartos jugará ante Drink Team

La Banda de AESA de Comodoro Rivadavia, Chubut, se clasificó para los cuartos de final de la 1ª edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones de fútbol de salón que se disputa en la ciudad.

En el partido que cerró la fase de grupos, le ganó 4-2 a Deportivo Esquina, con un doblete de Diego Vargas, y goles de Agustín Alaniz y Cristian Loncón. Los tantos de los correntinos los marcaron Franco Martínez y Facundo Franco.

En el otro partido de la zona, Don Orione -por diferencia de gol- se quedó con el primer puesto al vencer 4-1 a Social Lynch de Buenos Aires, con tres de Lucas Brasili y uno de Lautaro Pellegrina. El gol del conjunto de Metropolitana lo hizo Mariano Cuellar.

En los otros resultados de esta última fecha, Drink Team de Chaco venció 5-3 a Cuba Libre de Santa Fe por el Grupo “C”, mientras que Casa Magallanes de Tierra del Fuego y Defensores del Oeste de Entre Ríos igualaron 3-3.

Además, por el “B”, Deportivo Cachito de la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz venció 4-3 a Franjeados de Formosa, mientras que Telecentro Tacuarí de Misiones goleó 8-2 a Gymnasium de Tucumán y terminó siendo el mejor equipo de la fase de grupos al haber ganado sus tres partidos.

De esa manera, los cuartos de final, que se jugarán este jueves desde las 15 en el Club Ingeniero Huergo, quedaron definidos así: Casa Magallanes-Deportivo Cachito; Don Orione-Cuba Libre, Telecentro Tacuarí-Deportivo Esquina y La Banda de AESA-Drink Team.

……………………

Panorama

MIERCOLES 12 – 3ª fecha (última)

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

Grupo “C”

- Drink Team 5 (Tobías Escalante 2, Francisco Canteros 2, Javier Gutiérrez) / Cuba Libre 3 (Tomás Tolosa y Aaron Aquilano 2).

- Casa Magallanes 3 (Facundo Stein, Federico Martirena y Mauricio Martínez) / Defensores del Oeste 3 (Julián Laprovíttera, Nicolás Alfieri y Sandro Telechea).

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

Grupo “B”

- Franjeados 3 (Hugo Molina 2 y Silvio González) / Deportivo Cachito 4 (Mateo Sanhueza 2 y Darian Palacios 2).

- Telecentro Tacuarí 8 (Tobías Dos Santos 2, Manuel Romero 2, Alexis Toledo 2, Santiago Verón y Arturo Maczemchuk) / Gymnasium 2 (Santiago López y Baltazar Liza Royo).

Grupo “A”

- Don Orione 4 (Lucas Brasili 3 y Lautaro Pellegrina) / Club Social Lynch 1 (Mariano Cuellar).

- La Banda de AESA 4 (Diego Vargas 2, Agustín Alaniz y Cristian Loncón) / Deportivo Esquina 2 (Franco Martínez y Facundo Franco).

………………

Programa

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

JUEVES 13 – Cuartos de final

15:00 Casa Magallanes vs Deportivo Cachito (CAFS).

17:00 Don Orione vs Cuba Libre (DeporTV).

19:00 Telecentro Tacuarí vs Deportivo Esquina (CAFS).

21:00 La Banda de AESA vs Drink Team (CAFS).

Foto: Camila Carrizo.