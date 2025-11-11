El flamante campeón argentino C-15 se impuso a Deportivo DM en el Gimnasio municipal 2 por el torneo de la Asociación Promocional.

Los Titanes FC Negro goleó 10-0 por el Clausura de futsal

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continúa con la disputa de la fase regular, correspondiente al torneo Clausura 2025.

A lo largo de la última semana, se jugaron dos partidos por jornada, desde el lunes hasta el viernes, en el Gimnasio municipal Nº 2, mientras que el sábado y domingo, la actividad se desarrolló en su totalidad en el mismo escenario de juego que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

En ese contexto, el invicto Los Titanes FC Negro, flamante campeón argentino de clubes C-15, logró una abultada victoria ante Deportivo DM por 10-0.

De ese modo, se ubica en lo más alto de la tabla de la Zona “A” con 10 unidades y +40 goles de diferencia -no le marcaron ninguno-, la misma cantidad de puntos que posee MyL Futsal, que tiene +27, y también tiene puntaje ideal.

Por su parte, La Super Económica derrotó 15-1 a Vikingos FC por la C-11 2016 y se ubica como escolta, mientras que Luz y Fuerza, con 11 tantos de Joaquín Coronado, se impuso 16-1 ante Deportivo San Cayetano, por la denominación C-17.

De esa manera, se mantiene en lo más alto de la Zona “B”, con 10 unidades y hasta el momento con puntaje perfecto.

A continuación se detalla todos los resultados, con sus respectivos goleadores, tras jugarse una nueva jornada del torneo Clausura, que organiza la Asociación Promocional de Futsal.

……………

Panorama (lunes 3 al viernes 7)

DENOMINACION C-15

5ª fecha – Zona “A”

- Los Titanes FC Negro 10 (Thiago Pereyra-Dante González 4-Juan Ignacio Melián 4-Joel Mañao) / Deportivo DM 0.

- MyL Futsal 3 (Román Díaz-Facundo Jorvatt-Benjamín Errecalde) / Fortaleza 1 (Franco Ramos).

- Prekad “A” 2 (Fabricio Espinosa-Agustín Alvarez) / Alma Gaucha 2 (Valentín Cuyul-Román Rivera).

4ª fecha - Zona “B”

- La Súper Económica 2 (Benjamín Fernández 2) / Los Titanes FC Blanco 1 (Joaquín Lavados).

DENOMINACION C-17

6ª fecha – Zona “A”

- 707 Futsal 0 / Lanús “B” 2 (Thiago Villalba 2).

- Prekad 1 (Facundo Maya) / El Lobito 3 (Thiago Balcón-Walter Toledo 2).

- Amigos del Poli 4 (Gabriel Ricardi 3-Luciano Santander) / CIPA 1 (Dante Obregón).

6ª fecha - Zona “B”

- El Progreso 1 (Thiago Figueroa) / Lanús “A” 1 (Santiago Cayupel).

…………….

Panorama (Sábado 8 y domingo 9)

DENOMINACION C-11 2014

7ª fecha

- Casino CR 5 (Mateo Villarroel 2-Luis Gutiérrez-Juan Cruz Carrizo-Mateo Ferreyra) / Flamengo 4 (Ariana Lucero-Felipe Coñocar 2-Boris Glinski).

- MyL Futsal 0 / PM FC Azul 2 (Jerónimo De Brito 2).

8ª fecha

- PM FC Blanco 2 (Enzo Rementería-Alejo Ortiz) / Juanes Motos Futsal 5 (Benjamín Barrientos-Gonzalo Soto-Agustín Reynoso 2-Giovanni Benítez).

- El Lobito Infantil 1 (Romeo Vega) / Lanús Infantil 1 (Juanse Ruiz).

- El Pilar 1 (Thaiel Argel) / PM FC Azul 3 (Augusto Mercado 2- Nicolás Brandán).

- JM Futsal 1 (Ian Almonacid) / Halcones Dorados FC 4 (Vladimir Cárcamo-Ian Ulloa 2-Nehemías Juárez).

- La14 FC 0 / Asturiano Celeste 1 (Theo Quiroga).

- MyL Futsal 0 / Flamengo 2 (Boris Glinski 2).

DENOMINACION C-11 2015

8ª fecha

- El Lobito Infantil 3 (Benicio Pucheta 2-Benjamín Vargas) / Halcones Dorados FC 3 (Francis De Vadillo 3).

- Comodoro FC 8 (Alfie Andretta 5-Milo Andretta 3) / Los Matadores 2 (Asiel Maripillán 2).

- Parma Futsal 1 (Román Rivera) / PM FC Blanco 5 (Santino Acevedo-Alejo Ortiz 3-Francisco Dugscher).

- PM FC Negro 4 (Lorenzo Rodríguez-Alan Angel 2- Joaquín Guerra) / Asturiano Celeste 3 (Milo Huenelaf-Juan Legüe-Noah Ruiz).

- La Super Económica 2 (Gonzalo Ruiz 2) / Vikingos FC 2 (Martín Saint-Rodrigo Cantero).

- Lanús Infantil 2 (Tomás Serón 2) / Casino CR 3 (Mateo Ferreyra-Ignacio Kochowicz 2).

DENOMINACION C-11 2016

6ª fecha

- MyL Futsal 2 (Santiago Ayala-Thiago Morales) / Milan F.I 1 (Eric Millapinda).

7ª fecha

- El Lobito Infantil 9 (Caleb Canales-Eloy Elgueta-Benjamín Vargas 3-Román Cisneros-Thiago Cabral 3) / Asturiano Celeste 1 (Bastián Pucheta).

- La Super Económica 15 (Ian Alvarado 3-Emanuel Vargas 3-Kenai Gómez 3-Uriel Castillo 6) / Vikingos FC 1 (Axel Gorosito).

DENOMINACION C-09 2017

7ª fecha

- Los Matadores 5 (Lorenzo Carmona-León Almirón-Bautista Cid 2-Felipe Moyano) / PM FC Blanco 2 (Santino Oyarzo 2).

- Asturiano Celeste 4 (David Silvero 2-Ian Córdoba 2) / Lanús 4 (Fausto Gómez-Valentino Quesada-Santino Encina 2).

- PM FC Azul 7 (León Villafañe 2-Facundo Carro 3-Vicente Gómez-Bautista Pérez) / El Lobito Infantil 2 (Lorenzo Coronado- Benjamín Suárez).

DENOMINACION C-13

8°ª fecha - Zona “A”

- Pase de Gol 0 / Malvinas Club 2 (Santino Guerrero 2).

- Juan XXIII 2 (Manuel Vega 2) / Guerreros FC 2 (Thiago Silva-Benjamín Barrientos).

- MyL Futsal Blanco 1 (Héctor Rubilar) / La Súper Económica 8 (Thiago Muñoz 3-Ezequiel Juárez-Stefano

Iglesia-Bastián Chaile 3).

- Los Matadores Rojo 6 (Otoniel Sánchez 2-Santiago Cabrera 2-Fabio Zamora 2) / La Cigarra 4 (Jeremías Soto-Tiziano Gffanka -Mateo Soto 2).

8ª fecha - Zona “B”

- Galácticos 6 (Benjamín Campo-Dylan Miranda-Julián Santander 2-Joaquín Márquez 2) / Casino CR 3 (Gastón Escobar 3).

- MyL Futsal 3 (Ciro Ariza 2-Lorenzo Ocampo) / Inter 5 (Ciro Pérez-Jeremías Pérez 2-Alejo Miroglio-Misael Sanhueza).

- Lanús Infantil “A” 6 (Ian Barria 3-Mateo Núñez-Dante Latorre 2) / Milán Futsal 1 (Matías Roja).

- Lanús 2 (Ian Flores-Joel Oyarzo) / Los Matadores Azul 4 (Joaquín Hidalgo-Máximo Martínez-Franco Wynbergh-Tiziano Almirón).

DENOMINACION C-15

5ª fecha - Zona “B”

- Nero Futsal 1 (Santino Navarro) / Lanús 2 (Ian Villalba-Santino Suárez).

- Prekad “B” 3 (Demian Mareco 2-Ian Hanzich) / 70/30 Petrosar 7 (Bautista Barría 2-Carlos Colivoro 2-Facundo Ferreyra 2-Mateo Ojeda).

- La Súper Económica 5 (Agustín Maripillán-Benjamín Fernández-Mirko Zelich-Lionel Crespo 2) / HDP Futsal 2 (Máximo Aguilar-Mateo Sáez).

DENOMINACION C-17

5ª fecha - Zona “B”

- Luz y Fuerza 16 (Joaquín Hernández -Ismael Mansilla - Joaquín Coronado 11-Martín González 3) / Deportivo San Cayetano 1 (Lautaro Remolcoy).

- Guerreros de Malvinas 3 (Lautaro López 3) / Guardianes JL 3 (Santiago Logos-Wilson Vega-Zair Zilleruelo).