El futsal promocional sigue con su fase regular en el Municipal 2

Con un total de 24 partidos, el fin de semana se desarrollará en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón, una nueva fecha del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, la actividad de este sábado tendrá un total de siete partidos, dando comienzo el primer encuentro a partir de las 18.
El domingo, mientras tanto, se completará la programación con 17 juegos.
………………..
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
SABADO 15 (17:45+15’)
18:00 MyL Futsal vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, 7ª fecha.
18:40 JM Futsal vs Milan F.I; C-09, 2017, 7ª fecha.
19:20 PM FC Azul vs Milan F.I; C-09, 2016, 7ª fecha.
20:00 La Scaloneta CR vs Malvinas Club; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona B.
20:50 CyS Futsal vs Los Titanes FC Naranja; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona B.
21:40 Juan XXIII vs MyL Futsal; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona B.
22:35 707 Futsal vs El Lobito Futsal; C-17, 2008/09, 7ª fecha, zona A.
DOMINGO 16 (9:45+15’)
10:00 Lanús Infantil “A” vs Galácticos; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona B.
10:50 Milan Futsal vs Inter; C-13, 2012/13, 9ª fecha, zona B.
11:35 La Provee Futsal vs Guardianes JL; C-13, 2012/13, 9ª fecha, zona A.
12:25 MyL Futsal vs Parma Futsal; C-13, 2012/13, 9ª fecha, zona B.
13:10 Lanús vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 9ª fecha, zona B.
14:00 Los Matadores Rojo vs Malvinas Club; C-13, 2012/13, 9ª fecha, zona A.
14:50 MyL Futsal vs Lanús; C-09, 2016, 7ª fecha.
15:20 Nueva Chicago vs PM FC Negro; C-09, 2016, 7ª fecha.
16:00 La Súper Económica vs PM FC Blanco; C-11, 2015, 7ª fecha.
16:40 PM FC Blanco vs Asturiano Celeste; C-11, 2014, 7ª fecha.
17:20 JM Futsal vs Casino CR; C-11, 2014, 9ª fecha.
18:00 Lanús Infantil vs PM FC Azul; C-11, 2014, 9ª fecha.
18:40 Deportivo DM vs Alma Gaucha; C-15, 2010/11, 6ª fecha, zona A.
19:30 Juan XXIII vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 6ª fecha, zona A.
20:20 CIPA vs HDP Futsal; C-17, 2008/09, 7ª fecha, zona A.
21:20 Amigos del Poli vs Lanús “B”; C-17, 2008/09, 7ª fecha, zona A.
22:20 Prekad vs Deportivo Los Teros; C-17, 2008/09, 7ª fecha, zona A.