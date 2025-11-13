Goleó 4-1 a Drink Team y este viernes jugará “semis” del Nacional de Clubes Campeones ante Telecentro Tacuarí; Casa Magallanes-Don Orione será el otro cruce.

La Banda de AESA está entre los cuatro mejores

La Banda de AESA de Comodoro Rivadavia venció 4-1 a Drink Team de Chaco y de ese modo, se clasificó para las semifinales del Torneo Nacional de Clubes Campeones de futsal que se desarrolla en la ciudad.

El elenco, que representa a la provincia del Chubut se impuso con goles de Bruno Barría, Gabriel Dodds, Diego Vargas y Gabriel Gallardo. Marcos Fernández descontó para el conjunto del norte del país.

De esa manera, La Banda está entre los cuatro mejores y este viernes buscará dar un paso más para meterse en la final.

Su rival en “semis” será Telecentro de Tacuarí. El conjunto misionero derrotó 6-4 a Deportivo Esquina de Corrientes y accedió a las “semis”.

Los goles del ganador los anotaron Santiago Verón, en dos ocasiones, Alexis Toledo, Facundo Kottvich, Manuel Romero y Tobías Dos Santos. Los tantos de los correntinos los convirtieron Facundo Franco, Iván Cáceres, Luciano Preuss y Franco Martínez.

EL PRIMERO FUE

MAGALLANES

El primero que logró el pase a las semifinales fue Casa Magallanes de Ushuaia, Tierra del Fuego, que le derrotó 3-1 a Deportivo Cachito de 28 de Noviembre de la provincia de Santa Cruz.

Mauricio Martínez, Lucas Aravena y Thomás Garay marcaron los goles de Magallanes, mientras que Araneda descontó para el conjunto de la Cuenca Carbonífera.

Su rival será Don Orione de Mendoza, que a continuación goleó a Cuba Libre de Rosario, Santa Fe, por 6-0, con dos goles de Ignacio Gordillo, mientras que los restantes los marcaron Agustín Paladino, Tomás Rojo, Lucas Brasili e Ignacio Alvarez.

De esa manera, este viernes, desde las 18:30 en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, Casa Magallanes se medirá con Don Orione y a partir de las 20:30, Telecentro Tacuarí, que está acá llega con cuatro victorias en fila, se medirá ante el local La Banda de AESA.

………………..

Panorama

JUEVES 13 – Cuartos de final

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- Casa Magallanes 3 (Mauricio Martínez, Lucas Aravena, Thomás Garay) / Deportivo Cachito 1 (Bari Araneda).

- Don Orione 6 (Agustín Paladino, Tomás Rojo, Lucas Brasili, Ignacio Alvarez, Ignacio Gordillo 2) / Cuba Libre 0.

- Telecentro Tacuarí 6 (Alexis Toledo, Santiago Verón 2, Facundo Kottvich, Manuel Romero y Tobías Dos Santos) / Deportivo Esquina 4 (Facundo Franco, Iván Cáceres, Luciano Preuss, Franco Martínez).

- La Banda de AESA 4 (Bruno Barría, Gabriel Dodds, Diego Vargas y Gabriel Gallardo) / Drink Team 1 (Marcos Fernández).

Programa

VIERNES 14 – Semifinales

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

18:30 Casa Magallanes (Tierra del Fuego) vs Don Orione (Mendoza).

20:30 Telecentro Tacuarí (Misiones) vs La Banda de AESA (Chubut).

Foto: La Banda de AESA.