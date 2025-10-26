"La Boleta Única agiliza", considera el diputado Glinski

El legislador votó en la ENET N°1 de Comodoro Rivadavia y destacó la buena organización de la jornada electoral, marcada por el debut del nuevo sistema de votación.

El diputado nacional José Alejandro Glinski (con mandato hasta 2027) emitió su voto este domingo en la Escuela ENET N°1 de Comodoro Rivadavia y valoró positivamente el desarrollo de la jornada electoral en la ciudad.

“El gobierno pone en juego mucho. Me mencionaron que vino mucha gente ya a votar y se nota que el sistema es más rápido. Se ve que la Boleta Única agiliza y es una novedad para el sistema democrático argentino”, expresó el legislador.

Glinski también se refirió a la particularidad de los comicios en Chubut: “Acá votamos diputados y el plebiscito de los fueros. Estoy contento y esperanzado, y creo que va a salir todo bien”, señaló.

La jornada electoral en Comodoro Rivadavia transcurre con normalidad, en un clima de tranquilidad y con atención al estreno de la Boleta Única de Papel, que busca agilizar el proceso de votación y reducir posibles demoras en las mesas.