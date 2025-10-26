"La Boleta Única agiliza", considera el diputado Glinski

El diputado nacional José Alejandro Glinski (con mandato hasta 2027) emitió su voto este domingo en la Escuela ENET N°1 de Comodoro Rivadavia y valoró positivamente el desarrollo de la jornada electoral en la ciudad.
“El gobierno pone en juego mucho. Me mencionaron que vino mucha gente ya a votar y se nota que el sistema es más rápido. Se ve que la Boleta Única agiliza y es una novedad para el sistema democrático argentino”, expresó el legislador.
Glinski también se refirió a la particularidad de los comicios en Chubut: “Acá votamos diputados y el plebiscito de los fueros. Estoy contento y esperanzado, y creo que va a salir todo bien”, señaló.
La jornada electoral en Comodoro Rivadavia transcurre con normalidad, en un clima de tranquilidad y con atención al estreno de la Boleta Única de Papel, que busca agilizar el proceso de votación y reducir posibles demoras en las mesas.