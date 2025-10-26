Menna: "La jornada se desarrolla alta participación"

El candidato a diputado nacional por el oficialismo votó en la Escuela de Arte 746 y destacó la implementación de la Boleta Única.

El candidato a diputado nacional por Despierta Chubut, Gustavo Menna, emitió su voto este domingo en la Escuela de Arte N° 746 y se mostró optimista respecto a la participación ciudadana y el desarrollo de la jornada electoral.

“Creo que la participación va a ser alta. Los resultados, si vamos a Rawson con el gobernador, los vamos a ver en los próximos minutos”, expresó Menna, quien valoró positivamente la experiencia del sistema de Boleta Única. “Es muy buena, es una experiencia distinta, fluida, fácil y garantiza transparencia. Todo se está llevando adelante con mucha tranquilidad y normalidad, sin filas ni interrupciones”, señaló.

En esta jornada, los chubutenses participan de una doble instancia electoral: la renovación de bancas nacionales en Diputados y un referéndum constitucional provincial que definirá cambios claves para el futuro institucional de la provincia. En Trelew y Esquel, además, se vota consejeros populares para conformar el Consejo de la Magistratura.

Finalmente, Menna subrayó la relevancia del día electoral. “Es un día fundamental para el pueblo y estamos viendo que se desarrolla todo de manera ordenada y tranquila”, indicó.