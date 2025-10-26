Othar: "Un lindo día para participar y fortalecer la democracia"

El intendente de Comodoro Rivadavia destacó el clima favorable y el entusiasmo de los votantes mayores en una elección marcada por la implementación de la boleta única.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, expresó este domingo su satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral, destacando el buen clima como un factor que favoreció la concurrencia a las urnas.

“Sinceramente, un lindo día. Pensábamos que iba a ser con viento o lluvia, pero salió el sol y eso es importante”, señaló tras emitir su voto.

Macharashvili observó que el caudal de votantes fue bajo en las primeras horas, aunque manifestó optimismo respecto de una mayor participación durante el transcurso del día. Subrayó especialmente la presencia de personas mayores y con dificultades de movilidad, a quienes definió como ejemplo de compromiso cívico.

En relación con el nuevo sistema de boleta única, implementado por primera vez en la provincia, el jefe comunal lo calificó como “sencillo y claro”. “Me parece que es simple. Hay buena organización en las mesas, los mismos oficiales, y la confusión, si la hubo, fue más por las dos urnas que por la boleta en sí”, explicó.

Consultado sobre el referéndum de administración de fueros, prefirió no emitir opiniones hasta el escrutinio final. “Creo que no es el momento de hablar de eso ahora”, indicó.

Finalmente, Macharashvili expresó su expectativa de que el resultado de las elecciones marque “un punto de inflexión” en la política nacional. “Esperemos que haya más ciudadanos que vengan y voten, porque es importante. Vamos a demostrar que la ciudadanía está presente y participa. Creo que vamos a tener más diputados peleando por los derechos de los chubutenses”, afirmó.

El intendente adelantó que pasará la tarde acompañando a su madre y luego se reunirá con su equipo para seguir los resultados y, eventualmente, celebrar.