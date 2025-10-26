Debuta la Boleta Única Papel en las elecciones nacionales

El mecanismo que reemplaza a las tradicionales papeletas partidarias se estrena este domingo en las elecciones legislativas donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre, que renovarán parcialmente el Congreso, tendrán como novedad el debut de la Boleta Única Papel (BUP). Este sistema reemplaza a la tradicional boleta partidaria e incluye en una misma papeleta a todos los candidatos y candidatas que compiten en cada distrito. No habrá cortes, ni sobres, ni cuarto oscuro.

La autoridad de mesa entregará una sola hoja en la que habrá que marcar el voto con una lapicera. Y con el nuevo sistema de identificación visual, el color y los símbolos serán tan relevantes como los candidatos, que están presentados de manera igualitaria con foto, pero solamente los dos cabezas de cada lista, no la nómina completa.

CÓMO SE VOTA

Una vez presentado el DNI, la autoridad de mesa entrega un ejemplar de BUP firmado y una lapicera para ingresar a la cabina de votación. Allí, el elector o electora marcará la opción de su preferencia solo en un recuadro por categoría, mediante una cruz o una tilde. Luego pliega la boleta en el sentido indicado para asegurar el secreto del voto y por último la introduce en la urna.

TIPO DE VOTOS

Afirmativo: serán aquellos votos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el elector o electora marque una opción electoral para una o más categorías.

Nulo: aquellos con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas en una misma categoría.

Blanco: aquellos con partes rotas, inscripciones, imágenes o leyendas. Con objetos extraños incluidos en la Boleta Única plegada.

Recurrido: aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por fiscales presentes en la mesa.

Identidad impugnada: aquellos emitidos por un elector o electora cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o fiscales.

QUE ELIGE CADA PROVINCIA

Las elecciones legislativas nacionales servirán para renovar la mitad de los nombres de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). Además, hay cuatro distritos que no desdoblaron los comicios y también tendrán que elegir autoridades provinciales. Santiago del Estero vota gobernador y vice y renueva las 40 bancas en la Legislatura; Catamarca renueva 21 diputados y ocho senadores provinciales; La Rioja, 18 diputados; y Mendoza, 24 diputados y 19 senadores.