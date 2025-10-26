Chubut registra 485.052 electores y 1.450 mesas de votación

Con un total de 485.052 ciudadanos habilitados para sufragar este domingo en Chubut, la mayor concentración de votantes se encuentra en el distrito o sección de Escalante, compuesto por Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, seguido por el distrito Rawson, que agrupa a las ciudades de Rawson y Trelew.
Las secciones de Escalante y Rawson suman en conjunto 294.134 electores, lo que representa más del 60% del padrón total de la provincia.
La sección Biedma, que incluye a Puerto Madryn, figura como el tercer núcleo electoral, con 80.795 electores. Mientras, la sección Futaleufú, donde se encuentra Esquel, suma 43.127 electores. Es la más grande de la zona cordilleran y eje de la Comarca Andina.
En contraste, las secciones con menor caudal de electores en Chubut son las que corresponden a las zonas de la meseta, con menos densidad de habitantes. Entre ellas, se encuentran Mártires (657), Gastre (1.115) o Telsen (1.413).