Chubut registra 485.052 electores y 1.450 mesas de votación

Según la información proporcionada por la Cámara Nacional Electoral, el padrón electoral de la provincia se distribuye en 15 secciones y se materializa en 256 establecimientos de votación, con 1.450 mesas en total.

Con un total de 485.052 ciudadanos habilitados para sufragar este domingo en Chubut, la mayor concentración de votantes se encuentra en el distrito o sección de Escalante, compuesto por Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, seguido por el distrito Rawson, que agrupa a las ciudades de Rawson y Trelew.

Las secciones de Escalante y Rawson suman en conjunto 294.134 electores, lo que representa más del 60% del padrón total de la provincia.

La sección Biedma, que incluye a Puerto Madryn, figura como el tercer núcleo electoral, con 80.795 electores. Mientras, la sección Futaleufú, donde se encuentra Esquel, suma 43.127 electores. Es la más grande de la zona cordilleran y eje de la Comarca Andina.

En contraste, las secciones con menor caudal de electores en Chubut son las que corresponden a las zonas de la meseta, con menos densidad de habitantes. Entre ellas, se encuentran Mártires (657), Gastre (1.115) o Telsen (1.413).