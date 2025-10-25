Duro cruce entre Ramón Vera y el Gordo Dan lleno de insultos

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza y Daniel Parisini mantuvieron un acalorado ida y vuelta en redes sociales.

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Ramón Vera, y Daniel Parisini -más conocido como Gordo Dan- mantuvieron un fuerte cruce en las redes sociales con una catarata de insultos en medio del acto de cierre de campaña electoral que el presidente Javier Milei encabezó en la ciudad Rosario.

Líderes y seguidores del oficialismo se congregaron en Rosario desde distintos puntos del país para apoyar al partido político a horas del comienzo de la veda electoral. Sin embargo, en redes sociales afloraron las internas incluso en la antesala a las elecciones legislativas nacionales del domingo.

Vera, principal armador de los libertarios en la Primera Sección Electoral durante las elecciones bonaerenses y que también tuvo un rol preponderante en la campaña nacional, publicó un conciso pero lapidario mensaje dirigido al Gordo Dan y se armó la trifulca virtual.

“Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están”, lanzó el jueves por la tarde como adorno a una foto de varios simpatizantes de La Libertad Avanza vestidos con remeras violetas y sosteniendo banderas del mismo color.

Por la madrugada, Parisini no dudó en responderle a Vera y lanzó: “Che Ramón de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el o... hasta el domingo, cabecita”.

Ni lerdo ni perezoso, “El Nene“, como lo apodan, retrucó: “No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2013. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez, pedazo de so...”, en relación a los dichos de Parisini contra el dirigente cordobés durante la discusión por la ley de emergencia en discapacidad.

El cruce se acrecentó cuando varios usuarios se hicieron eco de la pelea y comenzaron a defenestrar a Vera.