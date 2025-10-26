Torres votó en Trelew y resaltó el referéndum provincial

El gobernador de Chubut emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela N°5 de Trelew.

Pasadas las 9 de la mañana de este domingo 26 de octubre, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, emitió su voto en la Escuela N°5 de Trelew, la primera escuela nacional de la ciudad.

Tras sufragar, el mandatario provincial destacó la agilidad del proceso electoral y la importancia del referéndum que se lleva adelante: “Votamos, muy ágil, hay tres boletas: diputados nacionales, referéndum y magistrados. Muy contento por cómo se está viviendo la jornada, un momento histórico por el debate que genera este plebiscito, ya que es la primera vez en la historia de esta provincia que el pueblo chubutense va a poder votar una enmienda tan importante”.

Torres también valoró el compromiso ciudadano con el proceso, indicando que “la gente estuvo más que predispuesta a las capacitaciones; esperemos que siga como hasta ahora”.

La jornada electoral transcurre con normalidad y contempla dos instancias clave: la elección de diputados provinciales y el referéndum mediante el cual los chubutenses decidirán si se eliminan los fueros que alcanzan a los miembros de los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—.