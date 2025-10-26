Multas de $77 mil por sacarse una selfie votando

En medio de un clima agradable, en Trelew ya no se cierran más las puertas y las autoridades de mesa están dentro del aula, a diferencia de otras ocasiones.
Carlos Esparza explicó que los medios pueden llegar hasta el marco de la puerta. Aclaró que dejó de haber un cuarto oscuro y no hace falta que las ventanas estén cerradas. La cabina de votación es la única parte secreta.
El delegado informó a los vecinos que no es necesario que lleven su lapicera ya que el voto dejaría de ser secreto porque será una tinta distinta. Se hicieron pruebas y lo marcado no se borra.
Además, si alguien se saca selfies deberá pagar una multa de $ 77 mil ya que todo se debe dejar dentro de una mochila al ingresar. Al infractor se lo detendrá y pagará la multa si es que no cumple.