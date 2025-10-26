Multas de $77 mil por sacarse una selfie votando

El delegado electoral en Trelew informó que el operativo arrancó un poco más tarde por la falta de autoridades de mesa, pero el inconveniente se resolvió rápido.

En medio de un clima agradable, en Trelew ya no se cierran más las puertas y las autoridades de mesa están dentro del aula, a diferencia de otras ocasiones.

Carlos Esparza explicó que los medios pueden llegar hasta el marco de la puerta. Aclaró que dejó de haber un cuarto oscuro y no hace falta que las ventanas estén cerradas. La cabina de votación es la única parte secreta.

El delegado informó a los vecinos que no es necesario que lleven su lapicera ya que el voto dejaría de ser secreto porque será una tinta distinta. Se hicieron pruebas y lo marcado no se borra.

Además, si alguien se saca selfies deberá pagar una multa de $ 77 mil ya que todo se debe dejar dentro de una mochila al ingresar. Al infractor se lo detendrá y pagará la multa si es que no cumple.