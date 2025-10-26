Poca gente fue a votar temprano a la Escuela Nº1

El delegado judicial Néstor Pucheta destacó la correcta apertura de mesas y el desempeño del personal a cargo. Atribuyó la escasa concurrencia matutina a la novedad del sistema de votación.

El delegado judicial designado, Néstor Pucheta, informó que la jornada electoral en la Escuela Nº1 se desarrollaba con total normalidad durante las primeras horas de este domingo. En diálogo con la prensa, destacó el correcto funcionamiento de las mesas y la buena preparación de las autoridades designadas.

“El proceso comenzó a las ocho de la mañana como corresponde. Los presidentes de mesa y los vocales vinieron muy bien instruidos, así que felicitaciones por eso”, señaló Pucheta, quien valoró la organización general del comicio.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a acercarse a emitir su voto. “La gente que todavía no vino a votar, que se acerque. Es una votación muy sencilla y acá les vamos a explicar si tienen dudas”, indicó.

Consultado sobre la seguridad en el establecimiento, Pucheta remarcó que “la policía está cumpliendo sus funciones de forma normal como custodios de la escuela. Todo se desarrolla con tranquilidad”.

Respecto a la baja participación registrada durante la mañana, el delegado judicial consideró que podría estar relacionada con la novedad del mecanismo de votación. “Interpreto que debe ser por la manera de votar. Antes se solía llegar temprano, pero calculo que muchos vendrán al mediodía, como suele ocurrir”, concluyó.